Global Port'tan yeni kredi anlaşması

Global Holding, dolaylı bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding Plc (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık bir kredi anlaşması imzaladığın açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kapulan açıklamada, söz konusu anlaşma birtakım ön şartların yerine getirilmesine bağlı olduğu aktarıldı. Zamanlamaya ilişkin kesin bir beyanda bulunmak mümkün olmadığının belirtildği duyuruda, işlemin Haziran 2021'in bitiminden önce tamamlanması beklendiği ifade edildi. Global Port Holding, bu işlem kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planlıyor.



Yeni kredi anlaşmasıyla sağlanacak olan kaynak, GPH'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacak.

KAP duyurusunda söz konusu anlaşmanın ayrıca GPH'in kruvaziyer odağını artırma stratejisini destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunduğu vurgulandı.

Başarılı bir anlaşma tamamlıyoruz

Grubun borçluluğunu azaltma stratejisine sağlam adımlarla devam ettiklerini ifade eden GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu Eurobond’un faizi yüzde 8.125’iken, yeni kredi anlaşmamız sonucunda yıllık faiz maliyetimizi yüzde 5.25’e çekmiş olduk. Mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında başarılı bir anlaşmayı tamamlıyoruz” diye konuştu. Kutman, “Pandeminin küresel turizm sektörüne etkisine rağmen, turizmin en gözde segmenti olan kurvaziyer turizmine uzun vadeli pozitif bakış açımız devam ediyor. Bu bakış açımız piyasalarda destek gördüğü için uygun finansal koşullarda yeni bir anlaşma yapıp, yatırımcı ilgili görüyoruz. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.



2021 umut dolu bir şekilde devam ediyor

Anlaşma ile ilgili konuşan GPH CEO’su Emre Sayın kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kruvaziyer limanlarımıza yolcular gelmeye başladı. Büyük çoğunluğu da önümüzdeki birkaç hafta içinde yolcularını karşılayacak. 2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.