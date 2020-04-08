Global, SOCAR LNG için Rekabet'e başvurdu

08 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Türkiye'deki enerji piyasasının iki önemli oyuncusu satış işleminde resmi sürece girdi. İş adamı Mehmet Kutman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Global Yatırım Holding'e bağlı Naturelgaz, Azerbaycan kamu şirketi SOCAR'a bağlı SOCAR LNG'yi satın almak için Rekabet Kurumu'a başvurdu.

Anlaşma tamamlanırsa Türkiye’nin başlıca taşıma doğalgaz ve CNG dağıtıcılarından olan Naturelgaz, bu satın alma ile CNG satabildiği il sayısını 49’dan 59’a yükseltirken, LNG faaliyetlerini hedeflediği gibi büyütmüş olacak.

Yüzde 2'si taşıma doğalgaz

Bilindiği üzere ulusal doğalgaz pazarının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturan taşıma doğalgaz tüketicilerin ağırlığını dağınık coğrafyalarda bulunan fabrika ve üretim tesisleri oluşturuyor. Tüketiciler sıkıştırılmış (CNG) veya sıvılaştırılmış (LNG) doğalgaz tüketiyorlar. Naturelgaz 2019 yılında 167 milyon metreküp CNG dağıtımı gerçekleştirdi. SOCAR Turkey LNG’nin CNG ve LNG dağıtımı ise 35.4 milyon metreküp oldu.