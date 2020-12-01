Global Yatırım Holding, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini korudu

Global Yatırım Holding, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korudu. 58 şirketin girmeyi başardığı endeskte Global Yatırım Holding, üst üste üçüncü yılında da yer aldı.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding'in BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yeni döneminde de dâhil olmasında sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda kapsamlı politikalara sahip olması ve belirli çevresel indikatörler ile yolsuzluk raporlamasında iyileştirmeler sağlaması rol oynadı.

Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor. Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılan değerlendirme sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 58 şirket girmeyi başardı.

"Sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımız odağına koyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, grup olarak kuruluşlarının 30’uncu yılını kutladıkları 2020’nin COVID-19’un etkisiyle daha önce karşılaşılmayan zorlukta bir yıl olmaya devam ettiğini söyledi. Çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Kutman, iş sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarına faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda insani yardım sağlamanın da temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Global Yatırım Holding'in uzun vadeli başarısını korumak ve küresel rolüne dayanan tüm paydaşlara taahhütlerini yerine getirmek için sorumlu davranmak durumunda olduklarını ifade eden Kutman, "Global Yatırım Holding olarak her zaman güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz ile sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına koyarak sorumlu yatırım yoluyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı ve hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamayı hedeflemekteyiz. Borsadaki yatırımcılar için güvenilir bir seçenek sunan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bu yıl da yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Diğer taraftan, Grup'umuzun kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz yukarı yönlü revize edilmiş olup, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yerimizi de korumuş bulunuyoruz." dedi.