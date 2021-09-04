Global Yatırım Holding, İstanbul Portföy’deki payını yükseltti

Global Yatırım Holding (GYH) odaklandığı stratejik sektörlerdeki yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi İstanbul Portföy’ün yüzde 40 hissesini satın alma opsiyonuna sahip olan GYH, bu opsiyonunu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izninin alınmasına müteakip kullanarak şirketteki payını yüzde 26,6’dan yüzde 66,6’ya yükseltti. Şirket ortakları Hasan Turgay Ozaner, Tufan Deriner ve Alpaslan Ensari’nin payı ise toplam yüzde 22,34 olacak.

Yönettiği varlıkların toplamı 11 milyar TL’yi aştı

İstanbul Portföy’deki opsiyonu kullanma kararı ile ilgili konuşan GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Varlık yönetimi iş kolunda büyüme stratejimiz doğrultusunda, böylesine güçlü bir şirketin çoğunluk hissedarı olduğumuz için çok mutluyuz. İstanbul Portföy, mevcut kurumsal yatırımcı tabanı, alternatif varlık sınıflarında pazar lideri konumu ve yabancı ülke varlık fonları ile Türkiye'nin en kapsamlı varlık yönetimi platformudur. İstanbul Portföy Yönetimi, iki şirketin yıllar içinde biriktirdiği know-how ile yaratılan sinerji sayesinde, Eylül 2020'deki birleşmeden bu yana yönetimi altındaki varlıkları neredeyse ikiye katlamayı başardı ve şu anda 11 milyar TL'yi aştı. Böyle bir referansa sahip olarak, bu şirketin gelecekte pazar lideri olmayı hedefleyerek yeni zirvelere ulaşmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik

Actus Portföy ile İstanbul Portföy’ün birleşmesi ile sektörün gelişimi için bir katalizör olduklarını hatırlatan İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Hasan Turgay Ozaner de “Birleşme ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi olmuştuk. O günden bu yana hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz tatminkar mali sonuçlarla, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik. Global Yatırım Holding finans piyasalarında birçok ilke imza atmış bir grup. Kullanılan opsiyon sonrası, birlikte mevcut başarılı performansımızı daha da artıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

‘Hedeflerimizi daha hızlı gerçekleştireceğiz’

İstanbul Portföy çatısı altında gerçekleşen birleşme sonrasında yeni fonlar hayata geçirdiklerini anlatan İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise “Özellikle hayata geçirdiğimiz Two.Zero Girişim Sermayesi Fonu ile son dönemde başarılı exitler ile dikkat çeken spor, medya ve eğlence sektörlerine yatırımlar yapıyoruz. Bu fon ile bölgesel bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Dünyanın birçok yerinde yatırımı olan Global Yatırım Holding’in opsiyonunu kullanmasının ardından, küresel pazar deneyimi İstanbul Portföy’e de yansıyacak ve hedeflerimizi daha hızlı gerçekleştirmemize olanak sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Global Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre şirketin yeni ortaklık yapısı şöyle oldu; “Global Yatırım Holding yüzde 66,60, Hasan Turgay Ozaner yüzde 7,45, Tufan Deriner yüzde 7,45, Alpaslan Ensari yüzde 7,45, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) yüzde 6,65, Lütfi Emre Cezairli yüzde 2,50 ve Mehmet Fevzi Çelebi yüzde 1,91.”