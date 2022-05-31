Global Yatırım Holding yönetim kurulunda atama

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yönetim kuruluna bağımsız üye olarak Faik Açıkalın atandı. Lisans eğitimini 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Açıkalın, bankacılık sektöründe bir çok önemli görev üstlendi. Açıkalın, 2007-2009 yılları arasında Doğan Gazetecilik’te CEO, 2009-2018 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür (CEO) olarak görev aldı. Ayrıca Açıkalın, bugün Türkiye’de ve yurtdışında önde gelen şirketlerde Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapıyor.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Yönetim kurulumuza yeni katılan değerli iş insanlarımıza hoşgeldiniz diyor, hedeflerimize yürürken bizlere yılların getirmiş olduğu deneyimleri ile her zaman destek olacaklarına inanıyoruz” dedi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding yönetim kuruluna, Türk bankacılık sektörünün deneyimli isimlerinden Faik Açıkalın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Faik Açıkalın, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına Interbank’ta Yönetici Adayı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında farklı bankalarda değişik görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamasının ardından, 1999’da Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak atandı. Dışbank’ın 2005’te Fortis tarafından satın alınması ile Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis’in uluslararası yönetiminde de görev aldı. Ekim 2007’de Fortisbank’tan ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO’su olarak göreve başladı. Nisan 2009’da, Yapı Kredi Bankası’na CEO olarak atandı.

2010 yılında mevcut CEO görevine ek olarak, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Kurulu Başkanı, 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla da mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevini üstlendi.

Yapı Kredi’deki görevi esnasında, Yapı Kredi Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.’da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrıldı.

Açıkalın, halen Türkiye’de ve yurtdışında önde gelen şirketlerde Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapıyor.

‘Bizlere her zaman destek olacaklarına inanıyoruz’

Global Yatırım Holding yönetiminin iş dünyasının önemli isimleri ile güçlendiğini ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Global Yatırım Holding olarak Türkiye’de kurulup, sektöründe dünyanın en büyüğü olan tek şirketiz. İş dünyamıza uzun yıllardır önemli katkıları olan değerli iş insanlarımızın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirketimize yapacakları katkıları heyecan ile bekliyoruz. Yönetim kurulumuza yeni katılan değerli iş insanlarımıza hoşgeldiniz diyor, hedeflerimize yürürken bizlere yılların getirmiş olduğu deneyimleri ile her zaman destek olacaklarına inanıyoruz” dedi.