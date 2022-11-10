Global Yatırım Holding’den 262 milyon lira net kâr

Global Yatırım Holding (GYH), 2022 yılı ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, ilk dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yaklaşık 5 katlık artışla 4 milyar 628,7 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti.

Tüm iş kollarının katkısıyla büyük bir artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz ve liman iş kolları gerçekleştirdi. Global Yatırım Holding’in aynı dönemde konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yaklaşık 8 katlık artışla 1 milyar 630 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide FAVÖK’e de en güçlü katkı limanlar ve gaz iş kolundan geldi.

Karlılığını yükseltti

Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında 399 milyon TL'lik net zarara karşılık, bu yılın ilk 9 ayında 262 milyon TL konsolide net kar gerçekleştirdi. Söz konusu kar rakamının içerisinde 529 milyon TL’si amortisman gideri ve 210 milyon TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 739 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı. Bu arada, 104,7 milyon TL tutarındaki tek seferlik gelir ise proje giderleri ile nakit etkisi olmayan değerleme gelirlerinden oluşuyor.



Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2021 yılının ilk 9 ayındaki 266 milyon TL’den 2022’nin ilk 9 ayında 529 milyon TL seviyesine yükseldi. Ortalama döviz kuru aynı kalsaydı, amortisman ve itfa giderleri 256 milyon TL daha düşük açıklanacaktı.



Grup’un net faiz gideri ise, 2021’in ilk 9 ayında 216,5 milyon TL seviyesinden, bu yılın ilk 9 ayında 348 milyon TL seviyesine yükseldi. Net faiz giderlerindeki 4.9 milyon dolar azalışa karşılık, TL’nin değer kaybı nedeniyle faiz giderlerinde bir önceki döneme kıyasla 131.3 milyon TL artış gerçekleşti. Ortalama döviz kuru geçen yılki seviyesini korusaydı, net faiz gideri 2022’nin ilk 9 ayında yaklaşık 171 milyon TL daha az gerçekleşebilecekti.



Öte yandan Grup, Ekim 2022 itibarıyla, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığındaki doğrudan ve dolaylı sahip olunan hisselerini satmış olduğunu ve Pera GYO ortaklık yapısında artık yer almadığını belirtti.

Naturelgaz’ın FAVÖK’ü yaklaşık 10 kat arttı

Naturelgaz, 2022 ilk 9 ayında son derece güçlü bir performans sergiledi. Bu performansta şirketin operasyonel kabiliyeti ve Şehir Gazı iş kolu faaliyetlerindeki hızlı büyüme etkili oldu. Şirketin satış hacmi yüzde 17 artışla 163 milyon sm3’e ulaştı. 2021’den bu yana toplam satış hacmi içerisindeki payı giderek artan Şehir Gazı işkolu satışları, hızlı büyümesini sürdürdü. Şehir Gazı iş kolu satış hacmi, ilk 9 ayda yüzde 72 artışla 44,3 milyon Sm3 oldu. Gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 496 oranında artarak 2,4 milyar TL'ye ulaştı. Şehir gazı ve Dökme CNG işkolları başta olmak üzere, artan satış hacmi ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artış, toplam gelir artışında etkili oldu.



Şirketin FAVÖK’ü ise ilk 9 aylık dönemde, bir önceki döneme göre yaklaşık 10’a katlanarak 604 milyon TL’ye ulaştı. Artan şehir gazı satışları ile mevsimsellik etkisinin önemli ölçüde azalması, maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve doğal gaz endeksinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışların etkisi ile oluşan fiyat farkı etkileri ve optimizasyon çalışmaları FAVÖK büyümesine önemli katkı sağladı. Şirket solo finansallarına göre brüt kâr 2022 yılı 9 ayında yüzde 597 oranında artarak 659 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde solo finansallar bazında 25,6 milyon TL olan vergi öncesi net kâr ise 2022 yılı ilk 9 ayında 535 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz’ın 30 Haziran 2022 itibarıyla, 4,6 milyon TL olan net finansal borç tutarı, 30 Eylül 2022 itibarıyla 193 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Şirket Ayrıca 9 Mayıs 2022 tarihinde 2021 yılına ilişkin brüt toplam 36 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Liman işletmeciliğinde 737 milyon TL’lik pozitif FAVÖK

Kruvaziyer gemilerinin doluluk oranları üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 94 olurken, büyük kruvaziyer şirketleri doluluk oranlarının yıl sonunda pandemi öncesindeki üç haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor. Karayiplerde ise doluluk oranları yüzde 100`ü aşmış durumda. Ocak 2022’de Global Ports Holding`in limanlarına gelen gemilerin doluluk oranı yüzde 42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürdü ve Ağustos 2022`de yüzde 97 seviyesine ulaştı. Global Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı Ekim 2022'de, pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 Ekim ayının yüzde 24 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı ise Ekim 2019 seviyesinin yüzde 7 üzerinde gerçekleşti. Ocak-Ekim 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısı 2019 Ocak-Ekim döneminin yüzde 11 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin yüzde 76‘sına ulaşıldı.

IFRIC -12 etkisi hariç olarak Liman işletmeciliği gelirleri 2022’nin ilk dokuz ayında yaklaşık 8`e katlayarak 1.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK tarafında ise, 2021 yılının aynı dönemindeki 21,5 milyon TL’lik negatif etkiye kıyasla, 2022’nin ilk 9 ayında 737 milyon TL pozitif FAVÖK gerçekleşti. Gelir ve FAVÖK artışının ana nedenleri olarak; seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, gemi filolarının tamamen sefere dönmüş olması ve doluluk oranlarındaki artış öne çıkıyor.

Enerji işkolunda yeni yatırım yolda

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunda gelirler 2022 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 artışla 447 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik fiyatlarındaki ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK ise 2022’nin ilk 9 ayında yüzde 73 artışla 165 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.



Consus Enerji halka arzı da Nisan ayında başarıyla tamamlanmıştı. İşkolunda, üretim hacmini ve tesis verimliliğini artırmak için yeni yardımcı kaynak yönetmeliğine paralel olarak, biyokütle tesisi alanlarında 2022 yılı son çeyreği ile 2023 yılının ilk çeyreğinde toplamda 3,6 MW kurulu güce sahip hibrit güneş enerjisi yatırımının tamamlanması hedefleniyor. Mevcut üretim lisansları ana kaynak biyokütle, yardımcı kaynak GES olmak üzere tadil edildi.



Diğer taraftan Dağıtık Enerji tarafında potansiyel müşterilerin öz tüketimlerini karşılamaya yönelik yapılacak yeni Güneş enerjisi santralleri ile kurulu gücün arttırılması amaçlanıyor.

İspanya, İtalya ve Mısır’a feldspat ihracı gerçekleştirildi

Maden iş kolu, özellikle ihracat pazarlarında talebin güçlenmesine bağlı olarak gerçekleşen hacim artışı ve döviz cinsinden satışlar ile güçlü bir performans elde etti. 2022 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 424 bin ton satış hacmi gerçekleşti. İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere 342 bin ton feldspat ihracı gerçekleştirilirken, yurt içi satış hacmi ise 82 bin ton olarak gerçekleşti.



Maden iş kolu 2022’nin ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini yüzde 122 artırarak 268 milyon TL’ye ulaştırdı. FAVÖK’ünü ise yine aynı dönemde yüzde 113 artırarak 92 milyon TL seviyesinde gerçekleştirdi.

Gayrimenkulde gelirler 51 milyon TL’ye çıktı

Gayrimenkul iş kolu, ilk 9 ayında gelirlerinde 29 milyon TL, FAVÖK’te ise 16 milyon TL artış kaydetti. Böylece gelirler 51 milyon TL, FAVÖK ise 25 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Performanstaki iyileşme, pandeminin etkilerinin kaybolması ve yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti. Pandeminin etkisinin bitmesi ile birlikte kira gelirleri 25 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları da 4,5 milyon TL artış gösterdi

Menkul kıymet ve varlık yönetiminde FAVÖK yüzde 59 arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, işlem hacimlerindeki artış ve İstanbul Portföy’ün tam konsolidasyon etkisine bağlı olarak ilk dokuz ayda yıllık bazda yüzde 127'lik bir artışla 236 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK ise bir önceki döneme göre yüzde 59 artışla 69,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Pandemiden geniş bir coğrafyaya uzanarak çıktık”

Sonuçları değerlendiren Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Grup olarak 2021’in aynı dönemine kıyasla başta gaz ve liman işletmeciliği olmak üzere tüm işkollarımızda önemli iyileşmeler kaydettik. Grubumuzun dokuz aylık performansı, işkollarımızın 2022 yılı beklentilerini karşılayacağını ve hatta bazı işkollarında beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Pandemiden güçlenerek ve liman işkolunda daha geniş bir coğrafyaya uzanarak çıktık. Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. Yılın üçüncü çeyreği, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları ve zorlayıcı makroekonomik etkiler nedeniyle enflasyonist baskıların ön plana çıktığı bir dönem oldu. Portföyümüzdeki şirket yapısının geleceğine her zaman güvendik. Pandeminin ardından normalleşen ticari hayat ile birlikte konsolide bazda da pozitif karlılığımız artış gösterdi. Özellikle enerji tarafının ve liman işletmelerinin katkısıyla, tüm iş kollarımız, 2022'nin üçüncü çeyreğinde üstün performans gösterdi.” dedi.

“2023 için 4 bin 538 gemi rezervasyon yaptık”

Pandemi öncesinde 2019 yılında portföylerinde 19 limanın olduğunu hatırlatan Kutman, şunları kaydetti: “Pandemi dahi şirketin büyüme hızını ve potansiyelini etkileyemedi. Bu dönemde bile duraksamadan liman ağımızı büyütmeye devam ettik ve hatta yeni bölgelere genişledik. Mevcut durumda 26 limanla Akdeniz, Karayipler, Asya, Afrika ve Kuzey Avrupa’dayız. Tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli coğrafyalara dağılarak mevsimsellik etkisini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık. İlk çeyrekte İspanya’da Tarragona ve İtalya’da Crotone limanlarını, Ağustos ayında Kanarya Adaları’da yer alan, en büyüğü Las Palmas olmak üzere üç yeni kruvaziyer limanı ve San Juan limanlarını portföyümüze dahil etmiştik. Ekim ayında ise, Karayipler'de yer alan Nassau, Antigua ve San Juan Kruvaziyer Limanlarından sonra, yine Karayipler'de yer alan St Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesi imtiyazına ilişkin olarak St Lucia hükümeti ile bir ön anlaşma imzaladık. Amacımız, İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde kendi global deneyimimiz ve işletme modelimizi St. Lucia kruvaziyer limanının operasyonlarını yönetmek için kullanmaktır. Ek olarak, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Casteries’de bulunan Vendors’ Arcade ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. 2019 yılında yaklaşık 790 bin yolcu ağırlayan St. Lucia Kruvaziyer Limanı’nın, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlamasını bekliyoruz. Pandemi öncesi 2019 yılında limanlarımıza gelen gemi sayısı 3.346 iken; mevcut durumda 2023 yılı için toplam 4.538 gemi rezervasyonu almış durumdayız ve bu rezervasyonlar pandemi öncesi gemi doluluk oranlarımız baz alındığında 2023 takvim yılı için 11 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret ediyor.”

Borcu dolar bazında yüzde 14 azaldı

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Bildiğiniz gibi, 2021 yılından beri süregelen borçluluğu azaltma stratejimiz doğrultusunda önemli gelişmeler kaydettik. Naturelgaz ve Consus Enerji’nin halka arzları, ticari liman Antalya’nın satışı, Holding seviyesinde geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile yaratılan fonlar sayesinde Holding solo borç miktarı 2021 yılında dolar bazında yüzde 46 gerilemişti, Eylül 2022 itibariyle de ilave bir yüzde 14 daha azaldı. Holdingin 2021 yılında 55.8 milyon dolar olan brüt borcu, 30 Eylül 2022 itibariyle 47.8 milyon dolara geriledi. Net borç/FAVÖK de 2021 sonunda konsolide bazda 11.6x iken Eylül 2022’de 4.3x’e geriledi.” diye konuştu.