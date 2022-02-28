Global Yatırım Holding’den 6 yurt dışı teknoloji şirketine yatırım

Global Yatırım Holding, teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırırken, yenileri için start-upları incelemeye devam ediyor.

Konuya ilişkin Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) duyurusuna ilişkin bilgilere yer verildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, holding bünyesindeki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımların doğrudan yatırımlar ve İstanbul Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların yaptığı yatırımlar olarak iki ayrı grupta değerlendirildiği bildirildi. Grup tarafından yapılan yatırımların konsolide finansal tablolarında finansal yatırımlar olarak yer aldığı aktarıldı.

Global Yatırım Holding'in doğrudan yaptığı teknoloji yatırımlarında pay sahibi olunan azınlık hisselerinin oranı yüzde 3'ü geçmezken, bu yatırımların tamamı yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere yapıldı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Global Yatırım Holding, yurt dışında "Firefly", "Overtime", "Jumptuit", "Blockfi", "General Fusion" ve "V-Count" isimli şirketlere yatırım gerçekleştirdi. Bu şirketlerin yatırımcıları arasında Google Ventures, Jeff Bezos, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada hükümetleri, Coinbase Ventures, Valar Ventures, Galaxy Digital Partners, Alumni Ventures, Spark Capital, A16Z, Sapphire Ventures, bazı NBA yıldızları, Reddit kurucusu Alexis Ohanian da yer alıyor.

İstanbul Portföy Yönetimi, 50'ye yakın şirkete yatırım yaptı

Global Yatırım Holding'in yüzde 66,6 hissesine sahip olduğu İstanbul Portföy Yönetimi'nin kurucusu bulunduğu fonlar da yaklaşık 50 farklı teknoloji şirketine yatırım yaptı. İstanbul Portföy Yönetimi, Türkiye'nin teknoloji alanında yatırım yapan en büyük fonları arasında yer alıyor.

Gelecek dönemlerde önemli değer artışları beklenen bu tür yatırımları sürdürmeyi hedefleyen holding, bu yatırımları GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri çatısı altında toplamayı planlıyor.