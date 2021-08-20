Global Yatırım Holding'den 625,9 milyon TL konsolide gelir

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 625,9 milyon TL’ye ulaştı. Covid-19 salgınının özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi. Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 105,2 milyon TL gelir ile önemli bir etkisi bulundu. Konsolide gelirler, Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artmış olacaktı. Bu durum, 2020 ilk çeyreğinin Covid-19’dan etkilenmediği de dikkate alındığında güçlü bir dönemin geride bırakıldığına işaret etti. 2021 ve 2020’nin ilk yarıları karşılaştırıldığında GYH çapında süre gelen gelişme ve faaliyetlerde güçlenmenin devam ettiği görüldü.

Yine aynı dönemde, 2020’nin ilk yarıdaki 147,6 milyon TL’ye kıyasla 107,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) gerçekleşti. FAVÖK’e başta elektrik üretimi, maden ile menkul kıymet ve varlık yönetiminden gelen katkı liman işletmeciliğinden gelen etki ile kısmen dengelendi. Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir etkisi vardı. 2021 yılı birinci yarısı Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda FAVÖK geçen yılın ilk yarısı ile yarı yarıya artmış olacaktı.

2021 öngürülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021'in ilk yarısında, 2020'nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

Stratejik girişimleri başarıyla gerçekleştirdik

Yılın ilk yarısında uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda bir dizi önemli stratejik girişimi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Kutman, “GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir” diye konuştu.

Net borcu hızla düşürmeyi hedefliyoruz

Bu yıl net borcu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kutman, “Şimdiye kadar bu hedefe doğru iyi ilerleme kaydettik. Likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için Port Akdeniz’in devri, Naturelgaz'ın Borsa İstanbul'da halka arzı, GYH bedelli sermaye artırımı, Eurobond'un yeniden finansmanının tamamlanması adımlarını attık. Consus Enerji'nin de halka arz hazırlıkları devam ediyor” dedi. Atılan söz konusu adımların tümünün GYH’ye daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço, sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçladığını ifade eden Kutman, “Tüm bu çabalar, liman iş kolundan gelen cesaret verici ilk işaretlerle birleştiğinde ileriye dönük daha olumlu bir görünüme işaret ediyor” dedi.

Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz

İlk yarıyıl sonuçlarının Covid-19 zorluklarını yansıttığına dikkat çeken Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Buna rağmen iştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarı yıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” diye konuştu. GYH’nin iş modelinin dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde pazar payı oluşturma yeteneklerine olan güvenlerinin devam ettiğini vurgulayan Iğdır “Buna paralel olarak, özellikle gelecekteki büyümeyi artırmaya yönelik önemli potansiyeller başta olmak üzere hissedarlar için değer sağlayacak iç ve dış fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Naturelgaz’ın satışları yüzde 29 arttı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu güçlendirerek sürdürerek ilk yarıda yüzde 29 artışla 88,8 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 231,9 milyon TL'ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK'ü yüzde 2 artışla 36,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15,7 oldu. Brüt karda %31 artış olmasına karşın, FAVÖK’deki sınırlı artış sebebi, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerdeki artıştır.

Yolcu sayısı artmaya devam edecek

Covid-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının 2021 ilk yarısı için 176,3 milyon TL ve 2020 ilk yarısı için 144,6 milyon TL etkisi hariç) yüzde 66 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk yarısı için 84,4 milyon TL kara kıyasla) 22,8 milyon TL zarar açıklandı. Kruvaziyer turizmine sınırlı dönüş yolcu sayıları, gelir ve FAVÖK’de daralmaya neden oldu. 2020 yarıyıl rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenirken satışı Ocak 2021’de tamamlanan Port Akdeniz, 2020 ilk yarısına 105,2 milyon TL gelir ve 74,6 milyon TL FAVÖK katkısı sağlamıştı. GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021'de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, sayılar arttı ve artmaya devam edecek. Limanların çoğunluğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler planlamaları bulunuyor.

Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesi ile Nassau ve Antigua'daki limanların ilk kez ana liman olarak operasyonlarına başlamaları gibi pozitif gelişmeler yaşandı. 2021'in 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının küresel ve bölgesel düzeyde nasıl artacağı yönünde henüz bir netlik söz konusu değil.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 37 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 37 arttırarak 165,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi iş kolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde yıllık bazda yüzde 73 artış göstererek 64,7 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende yüzde 45 talep büyümesi

Maden iş kolu ise yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 45 talep büyümesine bağlı olarak 236.785 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 72,5 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse dört kat artırarak 38,3 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 20,3’e kıyasla yüzde 38,3 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi

Gayrimenkul işkolu Covid-19 etkisini hisseden bir diğer faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 12,8 milyon TL ve 2,9 milyon TL'ye kıyasla 11,8 milyon TL gelir ve 2,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19'a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde yüzde 84 gelir artışı

Pandemi sırasında beklentinin üzerinde performans gösteren menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 84 artarak 73,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse üçe kat artışla 31,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Büyüme fırsatları izleniyor

GYH, özellikle liman işletmeciliği, temiz enerji ile menkul kıymet ve varlık yönetimi gibi ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam ediyor. İlk yarıyılda stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19'un etkisinden en iyi şekilde nasıl yalıtılacağı üzerinde tutuldu.

GPH sadece kruvaziyer hizmetinde önemli adım attı

Liman işletmeciliği iş kolunda önemli bir gelişme Global Ports Holding’in (GPH) tek alanda hizmet sunan bir kruvaziyer işletmecisi haline gelmesi yolunda önemli bir adım olan Port Akdeniz’in satışı oldu. Ekim 2020'de varılan anlaşma Ocak 2021'de tamamlandı ve Port Akdeniz Katar’lı QTerminals’a devredildi. Satışın başarılı tamamlanması GPH 'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. ihraç tavanı 250.000.000 TL olan yıllık %8,125 faiz oranına sahip 2021 vadeli Eurobond refinansmanı adına önemli bir hamleydi. 7 Nisan 2021’de Eurobond’un 75,0 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için bir teklif açıklandı ve ihale 16 Nisan 2021’de sona erdi. Artırma Süreci yöntemi ile gerçekleştirilen ihalede teklif ile bağlantılı olarak kullanılan toplam nakit tutarı, tahvillere tahakkuk eden faizler hariç olmak üzere 44,7 milyon ABD doları oldu. İhale teklifinin sona ermesi ile ihraç edilmiş Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD dolarına düştü.

Tahviller itfa edildi

GPH, uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261 milyon dolarlık beş yıllık kredi anlaşması imzaladı. Sixth Street tarafından yapılan bu yeni yatırım, GPH'in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunuyor. Anlaşma ile 2021 vadeli tahvillerini 200,3 milyon ABD Doları Eurobond nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere itfa etmiştir. Son olarak, küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak, GPH dünya çapında potansiyel kamu ve özel satın almaları sürekli olarak izlemektedir, bunun son örneği 30 Nisan tarihinde İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı. Gelişme GPH'nin kruvaziyer sektörünün ana pazarlarındaki varlığını arttırdı ve daha da güçlendirdi.

Hedef Sahra Altı Afrika

Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak halka arz işlemlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir başarı ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmeye başladı. Gerçekleştirilen talep toplamaya yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep gelerek, toplam talep 15,5 milyar TL’yi geçti. Buna ek olarak, Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye'deki lider konumunu geliştirdi. Diğer taraftan faaliyet alanını altyapısı gelişmemiş, özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletmeyi hedefliyor. Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda 10 Şubat 2021'de Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu tür gelişmeler, Naturelgaz'ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, ürün portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafi kapsama alanını da genişletti.

Consus halka arzda ilk adımı attı

İştirakimiz Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı atarak, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.

İstanbul Portföy satın alma opsiyonu onaylandı

Öte yandan, GYH’nin bağlı ortaklıklarından İstanbul Portföy'de yüzde 40 hisse satın alma opsiyonunun kullanılmasına yönelik başvuru kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandı.

Borçluluğu azaltma stratejisine başarıyla devam ediyor

GYH Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021’de çıkarılmış sermayenin 325 milyon TL'den kayıtlı sermaye tavanı olan 650 milyon TL'ye artırılmasına karar verdi. Söz konusu sermaye artırımı nakden ödenecek. Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırımını onaylamış olup, 4 Ağustos 2021 tarihinde 15 gün süre ile başlanana rüçhan haklarının kullanımı 18 Ağustos 2021 tarihinde yüzde 99.6 gibi çok yüksek bir oran ile tamamlandı. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylar, 23 Ağustos - 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olan sermaye artırımından 486.167.385 TL brüt ihraç geliri elde edilecek ve Holding net borcu ve net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacak.