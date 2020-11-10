Global Yatırım Holding’in gelirleri üçüncü çeyrekte 1 milyar lirayı aştı

10 Kasım 2020

Global Yatırım Holding’in (GYH) 2020 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1 milyar 223 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 250 milyon TL’ye ulaştı.

GYH’nin operasyonlarının, büyüme stratejilerine uygun olarak devam ettiğini belirten GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, liman işletmeciliği, temiz enerji ve varlık yönetimi iş kollarında 3 stratejik hamle yaptıklarını ifade etti. Madencilik ve gayrimenkul iş kollarının üçüncü çeyrekteki performansının pandemi kısıtlamalarının hafiflemesiyle kaydadeğer bir iyileşme gösterdiğini anlatan Kutman, “Grup’un 9 aylık performans göstergeleri, yönetimin finansal istikrarı sağlamaya ve şirket performansını artırmaya yönelik çabalarını yansıtıyor” dedi.

Operasyonel dayanıklılığa rağmen GYH’nin de tüm şirketler gibi Covid-19 salgınından etkilendiğini anlatan Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın çevikliği, bu dönemden daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza dair iyimser sinyaller sağlıyor” diye konuştu.

GYH, COVID-19 kriz yönetimi kapsamında tüm işkollarında etkin tedbirleri genişleterek hayata geçiriyor. Önümüzdeki dönemde kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akım üretimi, operasyonel karlılık ve verimliliği ana odak olarak belirleyen Grup, görevlerini en iyi şekilde yapmaya, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirmeye ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam etmeyi hedefliyor.

Global Yatırım Holding (GYH), 2020 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak, 1 milyar 83 milyon 700 bin TL’den 1 milyar 223 milyon 400 bin TL’ye yükseldi. Grup, 2020 yılının ilk dokuz ayında 250 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. GYH bünyesinde elektrik üretimi yanında menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolları başta olmak üzere neredeyse tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

Covid-19 salgını, gelirler üzerinde maddi baskı yarattı. Böyle bir pandemi meydana gelmemiş olsaydı, toplam konsolide gelirlerin yıllık bazda yüzde 56 (IFRIC 12 etkisi hariç yüzde 32), FAVÖK’ün de yüzde 36 artış kaydetmesi bekleniyordu.

3 iş kolunda 3 stratejik hamle

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “GYH’nin 2020'nin ilk dokuz ayındaki genel performansı esas olarak, Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük. Ancak madencilik ve gayrimenkul iş kollarının üçüncü çeyrekteki performansı, ikinci çeyrekteki pandemi kısıtlamalarının hafiflemesi ile kayda değer iyileşme gösterdi. Grup’un 9 aylık performans göstergeleri, yönetimin finansal istikrarı sağlamaya ve şirket performansını artırmaya yönelik çabalarını yansıtıyor” dedi.

Bu çeyrekte kendisi için gururla söyleyebileceği birkaç önemli nokta olduğunu belirten Mehmet Kutman, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Global Yatırım Holding olarak operasyonlarımız, büyüme stratejimize paralel olarak, stratejik iş kollarımızda (liman işletmeciliği, temiz enerji ve varlık yönetimi) gerçekleşen satın alımlar ve yatırımlar yoluyla devam ediyor. Liman işletmeciliği iş kolumuzda iştirakimiz Global Ports Holding’in (GPH) elinde bulunan Port Akdeniz hisselerinin devrine ilişkin QTerminals W.L.L. ile Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladık. Bu hamle küresel kruvaziyer limanı operatörü olma stratejimizle uyumlu. Kruvaziyer limanı pazarında büyümeye ve yeniliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir başka sevindirici gelişme de sıkıştırılmış doğal gaz işkolumuzdan geldi. Daha önce imzalanan Hisse Satın Alma Sözleşmesi sonucu SOCAR Türkiye LNG'nin yüzde 100'ünün devri, toplam 32,4 milyon TL bedel ile başarıyla sonuçlandı. Bu satın alma, Naturelgaz'ın LNG, dökme CNG ve oto-CNG işletmelerindeki konumunu daha da güçlendirecek; ürün portföyünü çeşitlendirirken, hacmini ve coğrafi kapsamını artıracak. Üçüncü stratejik iş kolunda, iştirakimiz Actus Portföy Yönetimi, İstanbul Portföy ile birleşmelerini tamamlayarak Türkiye'nin en büyük yerli ve bağımsız varlık yönetimi şirketini oluşturdu. Oluşan yapıda hisselerimizi ek satın alma ile yüzde 40'a çıkarma seçeneğimiz var.”

‘Operasyonların çevikliği iyimser sinyaller sağlıyor’

Sonuçların yorumlayan Mali İşler ve Finasman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Operasyonel dayanıklılığımıza rağmen, tüm işletmeler gibi Grup’un performansı Covid-19 salgınından etkilendi. Daha önce benzeri yaşanmamış bu süreçte çalışanlarımızın güvenliğine, operasyon verimliliğine ve maliyet yapımızı yalınlaştırmaya odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın çevikliği, bu dönemden daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza dair iyimser sinyaller sağlıyor” diye konuştu.

Naturelgaz’ın geliri 326,6 milyon TL oldu

Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2020 yılının ilk dokuz ayında Covid-19 salgını etkisiyle 122,4 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk dokuz ayında bu rakam 127,8 milyon seviyesindeydi. Mart ve mayıs ayları arasındaki karantina önlemleri ve ekonomik aktivitedeki daralma müşterilerin üretim kapasitesini etkiledi. Ayrıca çay ve asfalt sektörlerinde sezon açılışlarının ertelenmesi, tüm yıl için alımlarda ileri doğru kaymaya neden oldu. Bu dönemde gelirler 326,6 milyon TL ile yıllık bazda sabit kaldı. Hacimdeki hafif düşüşe rağmen, gaz işkolunun cirosu ve fiyatlandırması geçen yılın aynı dönemini korudu. Bu dönemde, gaz bölümünün FAVÖK'ü yüzde 12 düşüşle 72,8 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 22,3 FAVÖK marjı elde etti. Bu düşüş temel olarak düşük satış hacminin yanı sıra enflasyon oranında artan giderlere rağmen fiyatlandırmanın geçen seneyle aynı seviyede olmasına bağlanabilir.

Karayip limanları katkı sağladı

Liman işletmeciliğine ait 2020 yılı ilk dokuz aylık gelirleri, yıllık bazda yüzde 9’luk artış göstererek 561,5 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 67’lik daralmayla 113 milyon TL olarak gerçekleşti. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12'nin uygulanması nedeniyle proje için yapılan yatırım harcamaları, gelire yüzde 2'lik marjla dahil edildi. 2020'nin üçüncü çeyreğinde IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlerde 269 milyon TL (40,1 milyon dolar), FAVÖK’te ise 5,4 milyon TL (0,8 milyon dolar) artış yarattı. Covid-19'un olumsuz etkisi, ticari operasyonlardaki küresel ticaret etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üzerinde baskı oluşturdu.

Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcıların etkin kullanımına da dayanan esnekliğin, çoğu giderin kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme olanağı sağlaması, kar marjlarının korunması konusunda destekleyici oluyor. Öte yandan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağladı.

Kruvaziyer turizminin yakın vadeli görünümü belirsiz

Liman iş kolunda 9 aylık yolcu hacimleri yüzde 63 düşerken, üçüncü çeyrek yolcu hacmi ise yüzde 99’luk bir düşüş gösterdi. Yılın ilk 9 aylık döneminde görülen üçüncü çeyreğe kıyasla görece daha iyi performans, 2020 yılının ilk çeyreğinde Nassau Kruvaziyer Limanı ve Antigua'nın Covid-19 krizinin başlangıcından önce yaptığı ilk katkıdan kaynaklanıyor. Sadece 11 bin yolculuk üçüncü çeyrek yolcu hacmi, dönem içinde kruvaziyer sektörünün küresel olarak kapanmasını ve dönemin sonuna doğru Akdeniz kruvaziyer turizimindeki kısıtlı hareketliliği yansıtıyor. Kruvaziyer turiziminin 2020’nin geri kalanı ve 2021'e ilişkin yakın vadeli görünümü oldukça belirsiz ve Ağustos 2020'deki yarıyıl sonuçlarından önemli ölçüde daha zorlu görünüyor. Akdeniz ve Asya'da bazı kruvaziyer hatları açılmaya başlarken, hacimler çok düşük kalıyor. Kuzey yarımküre kışa girerken, küresel kruvaziyer endüstrisi neredeyse kapalı seviyelerde devam ediyor. Covid-19'un devam eden ve hatta artan etkileri nedeniyle Avrupa'daki önemli seyahat kısıtlamalarının sonu kesin olarak öngörülemiyor. Kuzey Amerika ve Karayipler'de seyahatin kayda değer bir şekilde ne zaman başlayacağına dair önemli belirsizlik devam ediyor.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından kısa süre önce "Kruvaziyer Gemileri için Koşullu Seyir Düzeni Çerçevesi"nin yayınlanması, deniz yolculuğuna dönüş için kruvaziyer turizmine resmi bir çerçeve sağladı. Bununla birlikte, 2020'de ve hatta 2021 yılının ilk çeyreğinde kruvaziyer turizmine kayda değer bir geri dönüş olacağına dair çok az bulgu var. İlk çeyrek normalde Karayip limanları için yoğun bir dönem. Bu dönemde kayda değer bir yolcu hacmi olmaması halinde, GYH’nin 2021'deki toparlanma beklentileri üzerinde önemli bir olumsuz etki oluşabilir.

Ticari limanlar ise Covid-19'dan etkilenen küresel ekonomik büyüme ve makroekonomik faktörlerden etkilenirken, üçüncü çeyrek rakamları yılın ilk yarısındaki rakamlar ile uyumlu. 9 aylık dönemde konteyner hacimleri yüzde 14 daralırken genel ve dökme kargo hacimleri yüzde 50 arttı.

Elektrik üretiminde FAVÖK 30 kat arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’nin ilk dokuz ayında gelirlerini neredeyse iki kat arttırarak 189,3 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve diğer enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı 2,1 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artış göstererek 65,2 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende güçlü toparlanma

Maden işkolu 2020’nin ilk dokuz ayında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 27 talep daralmasına bağlı olarak 270 bin 915 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu yıllık bazda yüzde 18 daralma ile 59,8 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK tarafında ise işkolu yıllık bazda yüzde 5 daralma ile 15 milyon TL seviyesinde FAVÖK açıkladı. Dönem içinde Covid-19’a karşı Avrupa genelinde uygulanan kapanma tedbirleri iş kolu operasyonlarında baskıya neden olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın yılın son çeyreğinde de ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanmaya devam etmesi bekleniyor. Madencilik iş kolu üçüncü çeyrekteki performansı ihracat pazarlarında kademeli iyileşmeye paralel olarak, geçen yılın aynı dönemine ve ikinci çeyreğe göre kayda değer iyileşme gösterdi. İş kolu, 2020 yılının üçüncü çeyreği için 8 milyon TL FAVÖK bildirerek, yıllık bazda neredeyse iki ve çeyreksel bazda ise üç kat artış açıkladı.

Gayrimenkulde toparlanma başladı

Gayrimenkul işkolu bu çeyrekte 22,0 milyon TL gelir ve 7,9 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yılın aynı döneminde 32,1 milyon TL gelir ve 15,7 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi'nin Covid-19'a karşı güvenlik önlemleri nedeniyle Mart ayının bir kısmında ve Nisan-Mayıs aylarında tamamen kapalı kalması ile 2020’de düşen kira gelirleri etkili oldu. Öte yandan pandemi kısıtlamaların kısmen hafifletilmesi ile iş kolunun üçüncü çeyrek performansı 2020'nin ikinci çeyreğindeki negatif 1,0 milyon TL'lik FAVÖK'e karşılık 5,1 milyon TL'lik FAVÖK ile toparlanmaya başladı.

Menkul kıymet ve varlık yönetiminde güçlü performans devam etti

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2020 yılının ilk dokuz ayında yüzde 73 artarak 64,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen seneki 1,1 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artışla 17,4 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Covid-19’a karşı etkin kriz yönetimi

Öte yandan Global Yatırım Holding, Covid-19’un getirmiş olduğu küresel ekonomik kısıtlamalara karşı etkin tedbirleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor. GYH’nin Covid-19 kriz yönetimi kapsamında şu önlemleri aldığını açıkladı:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmaya ve ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda varlık fiyatları, likidite, kurlar, faiz oranları ve diğer pek çok konuda etkilenmekte ve salgının etkiler nedeniyle geleceğe ilişkin belirsizliğini korumaktadır.

Covid-19 salgınının Grup’un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan olumsuz etkilerini etkin bir şekilde yönetmek adına, Grup ilk andan itibaren tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır.

Grup’un önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir.

Covid-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği ardından gayrimenkul (alışveriş merkezleri) gelmektedir. Ayrıca madencilik iş kolu üzerinde de nispeten küçük bir etkisi vardır. İş kolları, özellikle hükümetlerin Covid-19'a karşı önlemleri sıkılaştırması sonucu oluşan ekonomik faaliyetlerde yavaşlama etkilerine açıktır. Yakın zamanda artan günlük vaka sayıları sonucu kısıtlamalar kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilecektir.

Covid-19 etkisinin Dünyada ve Türkiye’de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe Grup yönetimi tarafından orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı söz konusu olabilecektir. Grup yönetimi, mevcut belirsiz ekonomik görünüme rağmen Grup’un ticari risklerini ve likidite rezervlerini başarılı bir şekilde yöneteceğine inanmaktadır.”