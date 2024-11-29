Global Yatırım Holding'in Karaköy'deki otelinin işletmecisi belli oldu

Global Yatırım Holdingin inşaat çalışmaları devam eden Karaköy'deki eski ofis binasının, Curio Collection by Hilton Hotel olacağı açıklandı.

2025'te faaliyete geçecek otele yönelik açıklamada bulunan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kırmaz, "Dünyada 19 ülkede turizm alanındaki yatırımlarımızı sürdürürken, ülkemizin bu alandaki potansiyelini gerçekleştirmesine sunmuş olduğumuz desteklere devam ediyoruz. Bu kapsamda Global Yatırım Holdingin tarihi için çok önemli yer tutan Karaköy binamızda inşaat çalışmalarının son aşamasına gelirken, dünyanın en güçlü gruplarından Hilton ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden son derece memnunuz" değerlendirmesini yaptı.