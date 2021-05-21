Global Yatırım, İstanbul Porföy'deki opsiyonunu kullandı

Global Yatırım Holding İstanbul Portföy'ün yüzde 40 hissesini satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Global Yatırım Holding'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre hali hazırda %26.6'sına sahip olduğu İstanbul Portföy'ün yüzde 40'ına karşılık gelen hisseleri Hasan Turgay Ozaner, Tufan Deriner ve Alpaslan Ensari'den satın alacak. Bu üç ortak şirkette yüzde 21.5 ortak olmaya devam edecek.

Hisse devri SPK izni sonrasında tamamlanacak.