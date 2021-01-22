Global Yatırım; liman, teknoloji ve güneş yatırımlarına odaklanacak

Global Yatırım Holding'in 2021 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, holding açısından bütün dünyada olduğu gibi zorlayıcı bir süreci geride bıraktıklarını, 2020 başında 1,8 milyar lira olarak hedefledikleri konsolide gelirlerin, yıl sonunda 1,3 milyar lira düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kutman, 2020 sonunda 775,5 milyon lira olması hedeflenen faiz, amortisman ve vergi öncesi karın (FAVÖK) 355,4 milyon lirada kaldığını aktararak, "Global Ports Holding tarafında geçen yıl için 923,7 milyon lira olarak hedeflediğimiz gelirler 408,9 milyon lira oldu. Burada 500 milyon liranın üzerinde bir fark var. Dolayısıyla Holding'in gelir hedefindeki düşüşte ana etmen liman ayağı oldu. Bunun da basit bir sebebi var; kruvaziyer işi geçen yılın nisan başından itibaren durmuş vaziyette." diye konuştu.

Salgının etkisiyle limanları ziyaret eden yolcu sayılarının, kruvaziyer ayağındaki negatif etkinin bir göstergesi olduğunu anlatan Kutman, şunları söyledi: "Kuşadası Ege Ports 2015'te 700 bine yakın yolcu ağırlarken, bu rakam 2019'da 180 bin 520 yolcuya indi ve koronavirüs nedeniyle de 2020'de 1.642 olarak gerçekleşti. Malta Valletta Cruise Port'ta yolcu sayısı 2019'da bulunduğu 902 bin 15 düzeyinden 2020'de 47 bin 300'e geriledi. Bu rakam Barcelona Cruise Port'ta 2 milyon 77 binden, 100 bin 380'e indi. Diğer şirketlerimiz ise bütçe açısından geçen yılı hedeflerine yakın tamamladı. Özellikle Global Menkul Değerler, bütçesinin tam iki katı bir gelire ulaştı. Varlık yönetiminde de çok ciddi ilerlemeler kaydedildi ama liman ayağı grubun en büyük varlığı olduğu için bütün rakamlarımızı çok olumsuz etkiledi. Yaklaşık yüzde 55 civarında FAVÖK etkisi var, yüzde 30-35 civarında da gelir kaybı söz konusu. Zor bir yıldı ama bir kazaya maruz kalmadan atlattık."

Geçen yıl AVM'lerin kapalı kalması nedeniyle gayrimenkul tarafında da gelir kaybına uğradıklarından bahseden Kutman, maden alanında ise yıl sonundaki atılımlarla hedefleri tutturduklarını kaydetti.

"Bu yıl borçların idaresi en önemli konu"

Mehmet Kutman, 2020'nin ardından Holding için 2021 bütçelerini çok muhafazakar hazırladıklarını belirterek, bu yıl Holding'in bütçesini 1,8 milyar liraya, FAVÖK'ünü 544 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Limanlarda gelir kaleminin bu yıl 577,2 milyon lira, FAVÖK'ün 232,8 milyon lira olmasını beklediklerini aktaran Kutman, "2020 için hedeflediklerimizi ancak bu yıl yakalayabileceğiz." dedi.

Kutman, bu yıl borçların idaresinin en önemli konu olduğunu vurgulayarak, "En büyük borç kalemi 505,8 milyon dolarla liman grubumuzda. Bu rakamın yaklaşık 165 milyon doları Nassau ve Antigua'da 20 yıl ve üstü vadeli borçlanma araçlarından kaynaklanmaktadır. Bir de 250 milyon dolarlık Global Liman seviyesinde çıkardığımız Eurobond var, vadesi Kasım 2021'de doluyor. Bu nedenlerle Antalya Limanı'nın satış sözleşmesini imzaladık, tahminimce ocak ayı sonuna doğru işlem tamamlanır ve eurobondun refinansmanında önemli bir adımı daha tamamlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanındaki tüm yatırımlarını İstanbul Portföy'ün kurduğu fonlar üzerinden yaptıklarını anlatan Kutman, "Bu alanda çok iyiler. Şu ana kadar Türkiye'de 20'ye yakın teknoloji şirketine yatırım yaptılar, bu yıl da aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kutman, salgın sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, ofise gitmenin gerekmeyeceğini, dolayısıyla ticari gayrimenkulde ciddi bir düşüş beklediğini söyledi. Dijitalleşmenin yakın gelecekte büyük rol oynayacağını, biraz geç kalsalar da buradan pastadan pay almak için ciddi yatırımlar yapacaklarını dile getiren Kutman, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye'nin teknolojik alanda büyümesi için çok önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. Bunlara destek lazım. Bizim gibi şirketlerin destek olması halinde Türkiye'den de unicorn'ların çıkacağına inanıyorum. Global Yatırım Holding bu yıl ne yapacak diye soruyorsanız; İstanbul Portföy üzerinden teknolojiye, limanda büyümeye ve güneş enerjisi yatırımlarına odaklanacağız. Bu yıl içinde mutlaka bir kruvaziyer limanı alımımız olacak. Akdeniz'de 3, Porto Riko dahil Karayipler'de 3 ve Uzak Doğu'da 1 olmak üzere farklı limanları bünyemize katmak için çalışıyoruz. Bunlardan 2-3'ü olsa başarıdır. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Dolayısıyla 2021 borçların azaltılması yılı olacak. Bu yıl sadece liman grubunda yatırım harcamalarımız 1,5-2 milyar lira tutacak. Güneş enerjisi alanında da Karayipler'de 3 teklif verdik, cevap bekliyoruz."

"Başarılı şirketlerin büyümesi için fon çıkarmayı düşünüyoruz"

Mehmet Kutman, Naturelgaz'ın halka arzına ilişkin gelinen nokta hakkında da bilgi vererek, "Ufak bir aksilikle karşılaştık ancak önemli olan geçmişten ders alıp geleceğe emin adımlarla yürümek. Socar LNG ile birleşmeyi aralıkta tamamladık. Bunun haricinde ocak veya şubatta bir tane stratejik açıklama yapabiliriz. Bunu bitirdikten sonra Naturelgaz'ın halka arz müracaatını yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Portföy'ün 2020'de yaklaşık 6,4 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştığına dikkati çeken Kutman, bu yıl bu rakamın ciddi bir şekilde artacağını, 10 milyar lira düzeyine ulaşabileceğini ifade etti. Kutman, buradaki amacın bankalar dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketleri arasında gelecek 5 yılda ilk 3'e ulaşmak olduğunu aktararak, "Yurt dışında bir iki fon çıkardık. Türkiye borsası birçok yatırımcının ilgisini çekmeye başladı. Başarılı şirketlerin büyümesi için fon çıkarmayı da düşünüyoruz. İstanbul Portföy iddialı bir şirket, çok başarılı yöneticileri var. Bazı fonlardaki yıllık getiri yüzde 99'a ulaşmış, bu büyük bir rakam. Dolayısıyla bu bizim için liman koluna yakın öncelikli bir iş kolu." diye konuştu.

İstanbul Porftöy ile Actus Portföy'ün birleştiğini anımsatan Kutman, burada yüzde 40 hisseyi satın alarak yüzde 73,25 paya sahip olmak için bulunan opsiyonlarını bu ay ya da şubatta kullanacaklarını bildirdi.