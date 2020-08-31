Globalde yolcu limanları Global’den soruluyor

31 Ağustos 2020

GPH, halihazırda 4 kıtaya yayılmış 13 ülkede ikisi konteyner, gerisi kruvaziyer olmak üzere dünya çapında 21 liman işletiyor. Dünyanın dört bir tarafında yeni görüşmeler yaparken, bünyesine yeni tesisler eklemeye de devam ediyor. Portföyüne ve iş hacmine bakıldığında kruvaziyer liman işletmeciliğinde dünyanın en büyük pazar payına sahip şirketi ünvanını da elinde bulunduruyor.

Kuruluşunun üzerinden 16 yıl gibi bir süre geçen şirket için önemli bir mesafe olarak yorumlanabilir aldığı yol. Alanında dünyanın en büyük dördüncü, Avrupa’nın ise açık ara birinci limanı olan Barcelona Kruvaziyer Limanı’ndan, Orta Amerika’ya, Singapur’a uzanan çok geniş bir coğrafyada hizmet yürüten GPH’nin, konteyner liman işletmeciliğinde hızlı yol alan Yıldırım Holding ile birlikte Malta’da da ilginç bir ikili oluşturduğunu söyleyelim. Doğu Akdeniz’de kritik bir konumda olan Malta’nın konteyner limanını Yıldırım, kruvaziyer limanını ise Global işletiyor. GPH’yi bünyesinde bulunduran, Mehmet Kutman'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Global Yatırım Holding, liman işletmeciliğine 2003'te Royal Caribbean'ın da aralarında bulunduğu ortaklarıyla Kuşadası Limanı'ndan yelken açtı. 2004'te kurduğu GPH ile Antalya'daki Port Akdeniz ve Bodrum Cruise Port'u bünyesine kattı. GPH, liman işletmeciliğinde 2013'e kadar Türkiye'deki fırsatları değerlendirdi. O tarihten sonra yurt dışı, ağırlıklı kruvaziyer operasyonlarına başladı.

GPH yıllık yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet veriyor, Akdeniz pazarının yüzde 24’üne hizmet sağlıyor. GPH ayrıca 2 stratejik konumlu ticari limanı da işletiyor. Port Akdeniz Antalya Türkiye’nin güney kıyılarında önde gelen konteyner ticaretini sürdürürken, Grup Balkanlar’da intermodal trafiğin önemli parçası olan Port of Adria - Karadağ’da çoğunluk mülkiyetine sahip bulunuyor.

Kruvaziyerde güçlü rezervasyon var

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer turizminde hareketliliğin başladığını belirterek, "Cruise operasyonlarının koronavirüs krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de liman iş kolunda yılın geri kalanında cruise gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış bekliyoruz cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret verici. Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi. Tüm limanlarımızda olduğu gibi Türkiye'deki cruise limanlarımızda da her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.