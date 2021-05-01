Global'den yeni liman hamlesi

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzaladı. Taranto, GPH’nin portföyüne giren İtalya’da beşinci, faaliyet gösterdiği toplam 13 ülkede ise 20. kruvaziyer limanı oldu.

Pozitif bakışımız devam ediyor

GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Pandeminin küresel turizm sektörüne etkisine rağmen, turizmin en gözde segmenti olan kruvaziyer turizmine uzun vadeli pozitif bakışımızı devam ediyor. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz. Kasım 2020’de Akdeniz kruvaziyer pazarına yönelik iki önemli adım atarak, İtalya’da Taranto ve İspanya’da Valencia’yı işletmek üzere anlaşma müzakerelerine başlamıştık. Taranto’da anlaşmayı imzalayarak planımıza bağlılığımızı göstedik. Valencia’yı da yakın zamanda imzalamayı bekliyoruz” diye konuştu. Kutman, “Borçluluğu azaltma stratejimiz kapsamında ise Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond’un refinansman sürecini başarıyla yönetiyoruz. Son olarak ‘artırma süreci’ (Dutch Auction) ile devam etme kararı almıştık” şeklinde konuştu.

Güney İtalya’da gözde destinasyon olacak

GPH CEO’su Emre Sayın ise “Küresel çapta portföyümüzün sağladığı avantajlar ile uzmanlığımızı Akdeniz’deki kruvaziyer limanlarına yaymaya devam ediyoruz. Yerel paydaşlarımız ile birlikte çalışarak Taranto’yu Günay İtalya’nın gözde kruvaziyer destinasyonlarından bir tanesi haline getirerek, Antik Çağ’da Spartalılar’a kadar dayanan tarihi zenginliğe sahip bu kente ziyaretçi sayılarını artıracağız” dedi.

Kamu 28 milyon Euro yatırım yapıyor

Taranto Kruvaziyer Limanı’nda kamu tarafından finanse edilen, yeni bir kruvaziyer terminalinin inşası da dâhil olmak üzere yaklaşık 28 milyon Euro tutarında altyapı iyileştirme yatırımları halen devam ediyor. Yatırımların Mart 2022’de tamamlanması bekleniyor.

Taranto’nun portföye katılmasını sağlayan anlaşmayı İtalya İyon Denizi Limanlar Otoritesi Başkanı Sergio Prete ile GPH İtalya Kruvaziyer Limanları Genel Müdürü Antonio Di Monte arasında imzalandı. Prete, “Taranto için yeni bir kalkınma dönemi başlıyor” derken, Di Monte “Kentin sosyo-ekonomik dokusuna önemli katkı vereceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.