Global'in 9 aylık geliri 1 milyar lirayı aştı

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk dokuz ayında ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Holdingin konsolide gelirleri, IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 33 artışla 1 milyar 52 milyon TL’ye ulaştı. Yıllık bazdaki büyüme gaz, enerji üretimi, madencilik ve menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kollarından kaynaklandı. Holdingin amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel karı (FAVÖK) yüzde 46 artarak 189,7 milyon TL'ye yükseldi.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Küresel kruvaziyer endüstrisinin kademeli olarak hizmete dönüşüyle birlikte, bu yılın sonuna kadar ana pazarların normale dönmesi bekleniyor. Mevcut rezervasyon hacmi, özellikle yazdan itibaren 2022 için bize güven veriyor. Üçüncü çeyreğin başından itibaren pandemi kısıtlamalarındaki azalmaya paralel olarak performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021'in 3. çeyreğinde ivme kazandığını gösteriyor. 2021 için güçlü bir performans sergileme yolundayız ve gelecek tahminlerimize güveniyoruz” değerlendirmesini yaptı.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “Sermaye artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, fon kullanım raporuna uygun olarak TL Bonolar (30.09.2021 itibarıyla 172,2 milyon TL ve Ekim 2021'de ilave 17,3 milyon TL) ve 31,3 milyon euro banka kredisinin geri ödemesinde kullanılmıştır. 30.09.2021 itibariyle Holding solo bazda brüt borcun neredeyse yarı yarıya azalması, önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

Naturelgaz borcu sıfırladı

Holdingin taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren şirketi Naturelgaz, yılın ilk dokuz ayında yüzde 14 artışla 139,2 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Verilen bilgiye göre; şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyümenin de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladığı bildirildi. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artarak 403,6 milyon TL'ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması ve şehir gazı satışlarındaki büyüme etkili.



Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK'ü yüzde 9 daralma ile 66,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjındaki yıllık bazda yüzde 10 artışa rağmen, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerde artış oldu. Naturelgaz'ın 2020 yılı sonunda 85,5 milyon TL olan net borcu, halka arzdan elde edilen gelirler nedeniyle 2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla pozitif 40 milyon TL net nakde döndü.



Liman iş kolu pozitife döndü

Holdingin liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç) yüzde 19 artışla 157,1 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk dokuz ayı için negatif 7,3 milyon TL kara kıyasla) 21,5 milyon TL zarar açıklandı. 2020 ilk dokuz ay rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenmişti. Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesi ve sefere dönen kruvaziyer gemi sayısındaki artış nedeniyle COVID-19'un yavaşlayan etkisine paralel olarak, Liman iş kolu geliri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık üç katına çıkarak 82,5 milyon TL'ye ulaştı.

Liman iş kolu 2020'nin 3. çeyreğindeki negatif 17,1 milyon TL'ye (Antalya hariç) kıyasla 2021'in üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon TL ile pozitif FAVÖK üretmeye başladı. Liman iş kolu 2021 üçüncü çeyreğinde memnuniyet verici gelir açıklaması, mevcut operasyonel verilerden ve güçlü talepten gelen destekle birleştiğinde, daha hızlı bir toparlanma konusundaki olumlu duruş korundu.

Elektrikten 248 milyon TL gelir

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk dokuz ayında gelirlerini yüzde 31 arttırarak 247,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Aynı nedenden ötürü elektrik üretimi iş kolu, yıllık bazda yüzde 46 artış göstererek 95,4 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende gelirler iki kattan fazla arttı

Maden iş kolu ise yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 42 talep büyümesine bağlı olarak 384.323 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 120,8 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse üç kat artırarak 43,2 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 25,1’e kıyasla yüzde 35,7 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulde gelirler değişmedi

Gayrimenkul iş kolu geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 22 milyon TL ve 7,9 milyon TL'ye kıyasla 21,9 milyon TL gelir ve 9,4 milyon TL FAVÖK ile yüzde 18 artış elde etti. Operasyonel performansta iyileşme, düşen gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirlere karşı yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının katkısından kaynaklandı.

Artan işlem hacmi gelirleri yüzde 62 artırdı

Menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri yıllık bazda yüzde 62 artışla 103,7 milyon TL'ye ulaştı; FAVÖK 2,5 kat artarak 43,8 milyon TL'ye çıktı. Holding, "Olağanüstü performans, işlem hacimlerindeki artışın yanı sıra etkin maliyet yönetimine bağlanabilir" değerlendirmesini yaptı.