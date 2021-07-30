Global'in 'büyüme kredisi' hazır

Global Ports Holding (GPH), uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261,3 milyon dolar tutarında 5 yıllık kredi anlaşmasını tamamladığını açıkladı.

Anlaşma ile birlikte GPH’nin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri’nin Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun itfası, vadesinden önce tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere gerçekleşti. Sixth Street ile anlaşma, mevcut piyasa koşullarında rekor düşük oranda görülen LIBOR + 5,25 + ayni ödeme oranı (PIK rate) faiz koşulu içeriyor.

İki parçalı kredi anlaşmasının beş yıl vadeli 186,3 milyon dolarlık ilk kısmı, Eurbond’un itfasında kullanıldı. İkinci kısmı ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon ABD Doları'na kadar büyüme kredisinden oluşuyor. Anlaşma kapsamında Sixth Street’e teminat olarak verilecek varantların ihracı da tamamlandı.

Yeni yatırımlar için kullanılacak

Büyüme kredisinin Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor. Büyüme kredisinin kullanılması durumunda, kullanılan kredi miktarı ile orantılı olarak ilave varant ihraç edilmesi de söz konusu olacak.

Grup'tan yapılan açıkalamaya göre; Sixth Street ile kredi anlaşması, Eurobond hissedarlarına geri ödemeyi kolaylaştırdı. Öte yandan bu anlaşma GPH’ye küresel kruvaziyer endüstrisinde genişleme fırsatını sürdürmek için GPH'ye esnek büyüme sermayesi sağladı.

"Pandemi sonrası seyir talebi güçlü olacak"

Sixth Street ile yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını anlatan GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Kruvaziyer endüstrisi son zamanlarda benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı. COVID-19 pandemisinin bitmesi ile birlikte, seyir talebinin güçlü olacağını öngörüyoruz. Sixth Street ile olan kredi anlaşmamız ve ortaklığımız, sadece mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın her yerindeki önde gelen kruvaziyer limanı paydaşları için tercih edilen kruvaziyer limanı işletmecisi olma hedeflerimizi desteklemek için finansal esneklik sağlıyor. Bu sermayeyi, işi genişletmeye devam etmek ve mevcut önemli büyüme fırsatlarından yararlanmak için kullanmayı dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.