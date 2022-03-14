Global’in konsolide gelirleri 1.8 milyar TL’ye yaklaştı

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2021 yılına ilişkin konsolide gelirleri, IFRIC 12 etkisi ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz’in katkısı hariç tutulduğunda, bir önceki yıla göre yüzde 64’lük artışla 1 milyar 793,7 milyon TL olarak açıklandı.

Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 153 artarak 424.9 milyon TL'ye yükseldi. Öte yandan Global Yatırım Holding’in solo brüt borcu, 2020 yılında 103.6 milyon dolar iken, 2021 yılında dolar bazında yüzde 46 azalarak 55.8 milyon dolara geriledi.

Covid-19’un olumsuz etkilerinin silinmeye başladığının görüldüğü finansal sonuçlara, 2021'in son çeyreğinde tüm iş kolları gelir ve FAVÖK anlamında pozitif katkıda bulundu. Holding’in liman iş kolunda operasyonel konsolide düzeltilmiş FAVÖK, 2020 mali yılındaki 32,4 milyon TL'lik zarara karşılık, 2021 mali yılında pozitif 20.2 milyon TL oldu.

"Pandeminin etkileri bitmedi ancak en kötü günler geride kaldı"

2021 yılında tüm iş kollarının, 2020'de pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz etkilerden farklı derecelerde etkilenmelerine rağmen güçlü bir toparlanma kaydettiği bir yıl olduğunu anlatan GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Açıkçası, pandeminin etkileri tamamen bitmedi ancak en kötü günler geride kaldı. 2023 yılından önce tüm iş kollarının normale dönmesini beklemesek de sağlık krizinin kontrol altına alındığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. 2021'in son çeyreğinde tüm iş kollarımızın üstün performans sergilediğini, her birinin gelir ve FAVÖK artışına katkıda bulunduğunu, ayrıca kademeli olarak normalleşmeye geçişi teyit ettiğini görmekten çok mutluyum” dedi.

Grubun, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak ve uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için 5 adım belirlediklerini anlatan GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Grubumuz, Eurobond'un refinansmanının tamamlanması, gaz iş kolundaki bağlı ortaklığı Naturelgaz'ın Borsa İstanbul'da halka arzının başarıyla gerçekleştirilmesi, GYH'de sermaye artışı, Grubun en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz'in satışının tamamlanması ve Consus Enerji'nin devam eden halka arz süreci konularında sağlam ve etkin adımlar atmaktadır” dedi.