Gloria Jean’s Coffees, Antalya ve Eskişehir’de şube açtı

13 Ocak 2020

Bünyesine yeni mağazalar ekleyerek büyüyen Gloria Jean’s Coffees, Eskişehir’de ilk şubesini kahve tutkunları ile buluşturdu. Eskişehir’de 2020 yılı içerisinde üç yeni mağaza daha açacağını ifade eden Gloria Jean’s Coffees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, “Gloria Jean’s Coffees Türkiye olarak, Türkiye’nin 30 ilinde 80 şubemizle her gün yaklaşık 25 bin kadar misafirimizi ağırlıyoruz. 8’inci yılını geride bırakan Gloria Jean’s, büyüme hedefleri doğrultusunda 2020 yılında da yatırımlarını sürdürmeye devam edecek. Bu yıl içerisinde açmayı planladığımız 20 mağaza bulunuyor. Gloria Jean’s Coffees mağazalarında istihdam ettiğimiz kişi sayısı 800. Bu sayıyı yeniş şubelerle artıracağız” dedi

Eskişehir’den sonra Antalya The Land of Legends'da yeni şubesini misafirleri ile buluşturan Gloria Jean’s Coffees yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyor.