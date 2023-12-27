Glütensiz Veggipasta ile tüketicilere alternatif lezzetler sunuyor

Sektörde 30 yıldır yenilikçi bakış açısı ve inovatif yak­laşımları kendine görev edinerek pazarda faaliyet göste­ren Pastavilla, klasik çeşitlerden tam buğdaya, bronz kalıp seri­sinden glütensize, makarna sos­larından irmiğe kadar makarna­ya dair her şeyi tüketicilere sunu­yor. 30 çeşit klasik ürün, 13 çeşit özel ürünle ve 3 çeşit makarna so­suyla raflarda yerini alan Pasta­villa, ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ve 100’e yakın ülkeye ulaştırıyor. Hâlihazırda en yük­sek ihracatını Kanada’ya gerçek­leştiren Pastavilla, ihracatını ka­lite beklentisi yüksek pazarlarda güçlendirmeyi hedefliyor.

“Ar-Ge bizim için çok önemli bir departman”

Pastavilla’nın 350 dönüme ya­yılan üretim tesislerinde yıllık 186 bin ton yüksek üretim kapa­sitesi ile dünya standartlarına uygun, son teknoloji tesislerinde üretim gerçekleştiriliyor. Tüke­ticilerin ihtiyaçlarını ve beklen­tilerini tespit eden marka, bu ih­tiyaçlara yönelik çalışmalar doğ­rultusunda piyasada var olmayan ürünleri tüketicilere sunmayı amaçlıyor. Pastavilla Genel Mü­dürü Dilara Arslan Ünlü, bu yak­laşımı şöyle açıklıyor: “Veggipas­ta, Serie Speciale ailemizin bir üyesi. Glütensiz, tüketicilerinin en büyük şikâyeti yedikleri ürü­nün şeklinin makarnaya benze­mesine rağmen tadının makarna­dan uzak olması. Veggipasta ise yüzde 100 sarı bezelyeden, çölyak hastalarına uygun bir ürünümüz. Hiçbir katkı maddesi içermiyor ve vegan. Tüm bu özelliklerinin yanında bildiğiniz makarna ta­dında. Bir başka örnek ise yine Serie Speciale ailesinin bir ürü­nü olan Porsiyon Spaghetti. Bu ürünümüz de porsiyon kontrolü­nü sağlamak için kendiliğinden porsiyonlarına ayrılmış olarak sunuluyor. Bu sebeple de Ar-Ge bizim için çok önemli bir depart­man haline geliyor. Bizim bünye­mizde tam zamanlı çalışan bilim insanları mevcut. Sektörümüzün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge labora­tuvarına da biz sahibiz. Sektörü­müzün yenilikçi markası olduğu­muzu rahatlıkla söyleyebilirim.”

“Ulaştığımız ülke sayısını arttırmayı hedefliyoruz”

İç piyasa ve ihracatta başarı­lı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Dilara Arslan Ünlü, 2023 yılını ön görülen hedeflerin üzerinde ta­mamlayacaklarını dile getirerek, yakında yeni bir hattın fabrika­larında yerini alacağını ve mev­cut üretim kapasitelerinin üzeri­ne çıkacağını kaydetti. Bunun ya­nında yeni özel ürünler üzerine çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Ünlü, “Yeni dönemde sürdürülebilirliğe katkı sağlama­yı ve yeni sağlık trendlerine uy­gun ürünlerle inovatif yönümüz ön planda olacak. Ürün gamımızı ve ulaştığımız ülke sayısını arttır­mayı hedefliyoruz” dedi.

“Güneş enerjisinden her geçen yıl daha çok yararlanacağız”

Pastavilla olarak üretim sırasında kullandıkları enerjiyi kendilerinin ürettiklerine de değinen Dilara Arslan Ünlü, “Aynı zamanda yine üretim için kullanılan buhar kendi bünyemizde üretiliyor ve bunun yanında suyumuzu da kendi sistemimiz içinde arıtıyoruz. Sıfır atık hedefi taşıyoruz. Üretimde arta kalan posaları dahi atık haline getirmiyor, yem olarak barınaklara gönderiyoruz. Tüm bunların yanında güneş enerjisi üzerine yatırımlarımıza karbon ayak izimizi minimize etmek için hız kesmeden devam ediyoruz. Güneş enerjisi kullanımımızı her yıl artırma hedefindeyiz” açıklamalarında bulundu.