Glütensiz Veggipasta ile tüketicilere alternatif lezzetler sunuyor
Tüketicilerin ihtiyaçlarını değerlendirerek pazarda bulunmayan ürünleri de geliştirmeyi amaçlayan Pastavilla’da Ar-Ge departmanı önem kazanıyor. Şirket özellikle çölyak hastalarının tükettiği glütensiz ürünlerde makarna lezzetini yakalamakta iddialı.
Sektörde 30 yıldır yenilikçi bakış açısı ve inovatif yaklaşımları kendine görev edinerek pazarda faaliyet gösteren Pastavilla, klasik çeşitlerden tam buğdaya, bronz kalıp serisinden glütensize, makarna soslarından irmiğe kadar makarnaya dair her şeyi tüketicilere sunuyor. 30 çeşit klasik ürün, 13 çeşit özel ürünle ve 3 çeşit makarna sosuyla raflarda yerini alan Pastavilla, ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ve 100’e yakın ülkeye ulaştırıyor. Hâlihazırda en yüksek ihracatını Kanada’ya gerçekleştiren Pastavilla, ihracatını kalite beklentisi yüksek pazarlarda güçlendirmeyi hedefliyor.
“Ar-Ge bizim için çok önemli bir departman”
Pastavilla’nın 350 dönüme yayılan üretim tesislerinde yıllık 186 bin ton yüksek üretim kapasitesi ile dünya standartlarına uygun, son teknoloji tesislerinde üretim gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit eden marka, bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar doğrultusunda piyasada var olmayan ürünleri tüketicilere sunmayı amaçlıyor. Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan Ünlü, bu yaklaşımı şöyle açıklıyor: “Veggipasta, Serie Speciale ailemizin bir üyesi. Glütensiz, tüketicilerinin en büyük şikâyeti yedikleri ürünün şeklinin makarnaya benzemesine rağmen tadının makarnadan uzak olması. Veggipasta ise yüzde 100 sarı bezelyeden, çölyak hastalarına uygun bir ürünümüz. Hiçbir katkı maddesi içermiyor ve vegan. Tüm bu özelliklerinin yanında bildiğiniz makarna tadında. Bir başka örnek ise yine Serie Speciale ailesinin bir ürünü olan Porsiyon Spaghetti. Bu ürünümüz de porsiyon kontrolünü sağlamak için kendiliğinden porsiyonlarına ayrılmış olarak sunuluyor. Bu sebeple de Ar-Ge bizim için çok önemli bir departman haline geliyor. Bizim bünyemizde tam zamanlı çalışan bilim insanları mevcut. Sektörümüzün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge laboratuvarına da biz sahibiz. Sektörümüzün yenilikçi markası olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.”
“Ulaştığımız ülke sayısını arttırmayı hedefliyoruz”
İç piyasa ve ihracatta başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Dilara Arslan Ünlü, 2023 yılını ön görülen hedeflerin üzerinde tamamlayacaklarını dile getirerek, yakında yeni bir hattın fabrikalarında yerini alacağını ve mevcut üretim kapasitelerinin üzerine çıkacağını kaydetti. Bunun yanında yeni özel ürünler üzerine çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Ünlü, “Yeni dönemde sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı ve yeni sağlık trendlerine uygun ürünlerle inovatif yönümüz ön planda olacak. Ürün gamımızı ve ulaştığımız ülke sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
“Güneş enerjisinden her geçen yıl daha çok yararlanacağız”
Pastavilla olarak üretim sırasında kullandıkları enerjiyi kendilerinin ürettiklerine de değinen Dilara Arslan Ünlü, “Aynı zamanda yine üretim için kullanılan buhar kendi bünyemizde üretiliyor ve bunun yanında suyumuzu da kendi sistemimiz içinde arıtıyoruz. Sıfır atık hedefi taşıyoruz. Üretimde arta kalan posaları dahi atık haline getirmiyor, yem olarak barınaklara gönderiyoruz. Tüm bunların yanında güneş enerjisi üzerine yatırımlarımıza karbon ayak izimizi minimize etmek için hız kesmeden devam ediyoruz. Güneş enerjisi kullanımımızı her yıl artırma hedefindeyiz” açıklamalarında bulundu.