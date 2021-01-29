GM 2035’ten itibaren sadece elektrikli araç üretecek

ABD’li otomobil üreticisi GM, 2040 yılına dek sıfır karbon hedefine ulaşmak için, 2030 yılında ABD’deki üretim tesislerinde, 2035 yılında ise tüm tesislerinde sadece yenilenebilir enerji kullanılacağını açıkladı. GM ayrıca, petrol ve dizel yakıt kullanan araç üretimini de 2035 yılında durduracağını belirtti.

Hm Sürdürülebilirlik direktörü Dane Parker, “Bu geleceğin başarılı iş modeli olacak” dedi ve ekledi, “GM olarak karbon salınımına en büyük etki yüzde 75 ile ürettiğimiz araçların egzos borularından geliyor. Bu yüzden sıfır emisyonlu araçlar üretmek sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor” dedi.