GM, 6 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacak

GM CEO'su Mary Barra, "GM ekibinin uygulamaları, kârlı büyüme için işletmeye yeniden yatırım yapmak, güçlü bir yatırım yapılabilir bilançoyu korumak ve hissedarlarımıza sermaye iadesi yapmak olan sermaye tahsis stratejimizin üç ayağında da güçlü olmaya devam ediyor" dedi ve işletmedeki büyümenin şirketin içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar ve elektrikli araçlar (EVs) portföyü sayesinde olduğunu iddia etti.

Şirket ayrıca üç aylık temettü oranında hisse başına 0.03 dolarlık bir artış yapıldığını ve Nisan ayında açıklanacak olan bir sonraki planlı temettüden itibaren hisse başına 0.15 dolar olacağını duyurdu.