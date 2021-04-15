GM ABD’deki ikinci batarya tesisini LG ile kuracak

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye GM ile LG Chem ABD'de 2,3 milyar dolarlık bir yatırımla ikinci bir batarya fabrikası kuracaklar. Tennessee eyaletinin Spring Hill kentinde kurulacak yeni fabrika, ilk fabrikadan daha farklı ve maliyet verimliliği daha yüksek bir batarya kimyası kullanacak. Tesiste üretilecek bataryalar GM'in Cadillac Lyriq modelinde kullanılacak.

Batarya tesisinin ne zaman faaliyete geçeceği henüz açıklanmadı ancak açılana dek Lyriq modelinin bataryalarının farklı bir LG tesisinde üretileceği belirtildi. Kaynaklar, Tenessee eyaleti yetkilileriyle görüşmeler devam ettiğini ifade ediyorlar.

GM geçtiğimiz yıl, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli otonom araçlara 27 milyar dolar, LG ise gelecek 4 yıl içinde batarya üretimi için 4,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.