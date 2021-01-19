GNC Makina, 2020'de yüzde 200 büyüdü

Talaşlı imalat sanayinin temel üretim araçlarından olan takım tezgâhları geliştiren GNC Makina, 2020'de yakaladığı büyeme grafiğini bu yıl da sürdürmeyi planlıyor.

Şirketlerinin 2020 yılı performansını değerlendiren GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin, yılı hedeflerinin üzerinde iki kat büyüme ile tamamladıklarını söyledi.

Söz konusu büyümede müşteri memnuniyetinde gösterdikleri başırının etkili olduğunu belirten Seçkin, "Müşteri memnuniyetinde ortalama yüzde 92 oranında bir başarı sağladık. Sektörde net tavsiye skoru (NPS) araştırması ve ölçümünü yapan tek şirket GNC Makina. 2020 yılı NPS değerimiz 80 olarak gerçekleşti. Satış yaptığımız müşteri dağılımına baktığımızda yeni müşteri oranımızın da hedeflerimizin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Daha önce temas kurmadığımız alanlara da nüfuz ederek, pazar payımızı artırdık." diye konuştu.

Dijitalleşme çalışmalarını hızlandıracak

İmalat sanayi için üretim alanında, "maliyet-fayda" dengesini maksimum seviyede sağlayan makinalar geliştirdiklerini anlatan Emre Seçkin, bu alanda özellikle savunma sanayiine üretim yapan firmalar ile ihracata yönelik çalışan yerel üreticilere yapılan satışlarda önemli bir paya sahip olduklarını vurguladı.

Bu yıl teknoloji yatırımları ile dijital dönüşüme öncelik vereceklerini belirten Seçkin, böylece artan talep ve ihtiyaçlara anahtar teslim projelerle çözüm üretmek istediklerini aktardı. 2021 yılı hedefleri kapsamında özellikle üreticilerin verimliliklerinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri ile eğitim faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini söyleyen Seçkin, ayrıca üreticilerin verimliliğini artırmak için showroom, eğitim alanları ve satış sonrası hizmetleri güçlendireceklerini bildirdi.

Bu yıl içinde yeni distribütörlük anlaşmaları da yapacaklarını açıklayan Seçkin, "Sektörde önemli bir açığı kapatacağını düşündüğümüz Alman menşeili büyük bir üreticiyle distribütörlük görüşmelerimizi sonuçlandırmak üzereyiz. Bununla ilgili duyurularımızı yıl içinde yapacağız. Bunlara ek olarak çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planlarını destekleyici yönde çeşitli aksiyonlar planladık." dedi.