GNC Makina'da üst düzey atama

GNC Makina, yaptığı açıklama ile Genel Müdür pozisyonuna Emre Seçkin’in getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, GNC Makina Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Emre Seçkin, 1 Ekim 2020 tarihinde GNC Makina Genel Müdürü oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Emre Seçkin, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki İşletme yüksek lisansının (MBA) ardından iş hayatına başladı. Borusan Otomotiv’de hem yerel hem de bölgesel düzeyde yöneticilik yapan Seçkin, daha sonra kendi firmasını kurarak ‘Yönetim Danışmanlığı’ hizmeti sundu. Seçkin, Genel Müdür olarak görev aldığı Piyalepaşa Otomotiv’den sonra Eylül 2019'da GNC Makina'da Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüttü.