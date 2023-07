GNM Otomotiv ihracatta 6 milyon dolar hedefliyor

Burcu KAYA

GNM Otomotiv Dış Ticaret Müdürü Ghanim Sındy, Irak’ta 2004, Türkiye’de ise 2017 yılında tarım makineleri, kamyon, otomobil ve iş makineleri ithalat ve ihracatına başladıklarını belirterek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu alanda tedarikçi bir firma olduklarını ve en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi. 2018 ve 2019 yılları arasında sadece ihracat odaklı çalıştıklarını, şu anda ise hem ihracat hem de transit ticaret yaparak, ayda 20, yılda da 150 adet araç ihraç ettiklerini kaydeden Sındy, geçen yıl yaklaşık 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve yıllık cirolarının 120 milyon TL üzerinde olduğunu ifade etti.

Her yıl farklı ürünlere talep geldiğini, talepler doğrultusunda da Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine araç satışı yaparak müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Sındy, “Şirketimiz tarım makineleriyle sektöre giriş yaptı. Türkiye’de ki çiftçilerden ikinci el araçları alıp, Irak’a ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Her yıl farklı ürün ihraç ediyoruz bu durum Avrupa ve Orta Doğu’da ki müşterilerin ihtiyaçlarına göre değişiyor. 2018 ve 2019’da tarım makineleri ağırlıktaydı, 2020’de de çekici gibi ağır vasıtalar tercih edildi” dedi. Sındy, şirket olarak her zaman kalite, güven ve müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını da belirterek, hedeflerinin her ürünü müşterilerine güvenle ulaştırarak sektördeki isimlerini korumak olduğunu ifade etti.