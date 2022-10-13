GNS, üretim kapasitesini aylık 7 bin tona çıkarıyor

GNS Alüminyum, yaklaşık 40 yıldır alüminyum sektörünün içerisinde faaliyet gösteriyor. 2020 yılında Tekirdağ İli sınırları içerisindeki yeni tesisi ile sektörün yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaçlarına cevap veren firma, 2021 yılı faaliyetleri neticesinde İDDMİB şirketler sıralamasında ilk 100 firma içerisine girdi. GNS Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güneş, 2021 yılında başladıkları kapasite artırımı yatırımını 2022’de devam ettirdiklerini dikkat çekerek, “Son haliyle aylık 7 bin alüminyum billet üretim kapasitesine ulaşarak teknolojik alt yapı yatırımlarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Karbon ayakizine yönelik yol haritası çıkaracak

Üretim tesislerinde birincil hammadde kullanımının yanında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını artırarak karbon ayak izini önümüzdeki yıllarda azaltmak istediklerini anlatan Güneş, “Bunun için yol haritaları çıkarıyoruz. Yeşil Mutabakat çerçevesinde Dünya’da çevreye duyarlı tesis projelerinde yerimizi almak adına araştırmalar yapıyor ve bütçemizden kaynaklar ayırıyoruz” diye konuştu.

Enerji verimliliği üzerine çalışıyor

GNS Alüminyum olarak enerji krizinin farkında olduklarını aynı zamanda enerji verimliliği için neler yapılması gerektiği üzerine çalıştıklarına değinen Mehmet Güneş, “Alüminyum sektöründe ülkemizi gelişmiş ülkeler sıralamasında temsil edebilecek şirketlerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte GNS Alüminyum olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” açıklamalarında bulundu.