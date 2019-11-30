Godiva, 6 yılda 5 kat büyüyecek

30 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

2007’de Godiva’yı alan Yıldız Holding, bu yılın başında 4 ülkedeki haklarını ve Belçika’daki tesisini Asyalı MBK Partners’a satmış, yeni ürünlerle birlikte ulaşılabilir lüks stratejisiyle zincir marketlerde yer bulmuştu. Godiva’nın CEO’su Anna Young-Scrivner’in 2 yıl önce göreve gelmesiyle başlayan strateji değişimi Avrupa’nın en önemli ekonomi yayınlarından Les Echos’ta geniş olarak değerlendirildi. Dünyaca ünlü lüks giyim markası Louis Vuitton’un sahibi olduğu Les Echos Gazetesi, Godiva Cafe’lere yönelen markanın 6 yılda 5 kat büyüyeceğini yazdı.

2020’de 100 kafe açılacak

Yeni satış kanallarını geliştiren Godiva’nın dünya genelinde 6 yılda 2 bin kafe açmayı planladığını yazan gazete, bu yıl Çin, Belçika, Ortadoğu ve ABD’de 10 yeni şube açıldığı ve zincirin toplam 30’un üzerine ulaştığını ifade etti. Gazeteye göre 2020 yılında Godiva Cafe 100 yeni mağaza açacak ve 150’yi aşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Godiva mağazalarının bazılarını kafe olarak dönüştürüleceği de gazetede yer alan haberde öne çıkıyor.

Odak pazarlar Hindistan ve Meksika

Ürünlerde de yeniden yorumlama yolunu tercih eden Godiva, e-ticaret kanallarında da büyüme hedefliyor. Godiva’nın farklı ürün ve ambalajlar aracılığıyla farklı pazarlar ile segmentlere uygun sağlayacak ürünler sunulacağı ifade ediliyor.

Markanın, Galeries Lafayette Haussmann'da ve havaalanında kiosklarının yazan gazete, Godiva’nın odak pazarlar arasına Hindistan ve Meksika’yı da kattığı vurgulanıyor.