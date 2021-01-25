Godiva, Kuzey Amerika'daki dükkanlarını kapatıyor

Yıldız Holding'in sahibi olduğu Godiva, koronavirüsten dolayı dükkanlardan alışveriş yapma alışkanlığının değişmesine bağlı Kuzey Amerika'daki dükkanlarını kaptamaya hazırlanıyor. Yılın ikinci çeyreğine kadar dükkanların kapanmasının tamamlanması bekleniyor.

Godiva, dünya genelinde 2025 yılına kadar 2 bin kafe açmayı planlıyordu. Ancak pandemi bu planların değişmesine neden oldu. Şirkete göre, salgın insanların dükkandan alışveriş yapma alışkanlığına darbe vurdu.

Şirket ilk olarak 2019'da New York'ta kafe açmıştı. Sonraki 12 ay boyunca birçok yerde kafe ya da dükkan açıldı. Şirketin Kuzey Amerika'daki dükkanlarının bir daha açılmayacağı doğrulanırken, Çin, Avrupa ve Ortadoğu'daki Godiva dükkanlarının çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Şirket Kuzey Amerika'da talepleri internet üzerinden karşılayacak. Bununla birlikte şirket ürünleri Amerika'da bazı firmaların bayilerinde satılmaya devam edecek.