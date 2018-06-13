Godiva'dan özel bayram koleksiyonu
Godiva, en özel lezzetlerini Ramazan Bayramı Koleksiyonu'nda bir araya getirdi.
Godiva, 14, 24 ve 34 adet özel el yapımı pralin çikolatadan oluşan koleksiyonu ile bayramı ‘tatlandıracak'. Ramazan Bayramı için özel hazırlanan Gold Kutusu yüzlerde tebessüm bırakan hatıralardan ilham alıyor. Ramazan ayı için özel tasarlanan Godiva kutuları renkleri ile hayli dikkat çekici. Kutuları süsleyen özel tasarım hediye kartları ve kurdeleleriyle Godiva'nın bayram koleksiyonu şıklığı kişiye özel hale getiriyor.