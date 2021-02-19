Gökçek Makine’nin yüzde 70’lik hisse satışı görüşmeleri iptal oldu

KERİM ÜLKER

Ekim ayında makina sektörü ile ilgili önemli bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'nin önemli iş makinaları ekipmanı ve yedek parça üreticilerinden Gökçek Makina’nın ana hissesinin satışı görüşmelerini sizlere duyurmuştuk. Yapılan görüşmelerde Nokta Yatırım Holding’in Gökçek Makina’nın yüzde 70’lik hisseyi almak için masada olduğunu, anlaşma sürecinin resmi işlemlerinden olan Rekabet Kurumu’na başvurulduğunu sizlere paylaşmıştık. Ancak bu kez taraflar masadan kalktı ve anlaşma sağlanamadı.

1968 yılında Ankara'da faaliyete başlayan Gökçek, Ankara'daki 10 bin metrekarelik alana kurulmuş tesiste üretim yapıyor.

Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Volvo gibi markalara yedek parça ve sızdırmazlık elemanları, vibrasyon takozları, savunma sanayii ekipmanları, tıbbi cihaz yedek parçaları, otomotiv yedek parça ürünleri üreten şirket, MAG adlı markasıyla da 5 kıtada 46 ülkeye ihracat yapıyor. Gökçek Makine, bundan sonra geçmişte olduğu gibi aynı hisse sahipleri ile kaldığı yerden faaliyetlerine devam edecek.

Romanya'da gübre ve kimya tesisi aldı

Gökçek Makina’yı almayı planlayan ancak görüşmelerden çekilen Nokta Yatırım Holding ise 1988'de İstanbul’da kuruldu.

1991-1994 yılları arasında narenciye ihracatı yapan şirket, 1994-2001 yılları arası kimyevi madde ticareti gerçekleştirdi. 1997 yılında Avrupa'nın en büyükleri arasında sayılan Azomureş S.A gübre fabrikasını Romanya özelleştirme idaresinin açmış olduğu uluslararası ihale ile satın alan şirket, 2004 yılında Romanya’nın Köstence şehrinde bulunan Chimpex S.A. şirketini satın almasıyla Romanya'da limancılık sektörüne giriş yaptı. 2007 senesinden itibaren enerji sektörüne yatırımlara başlayan Nokta Yatırım'ın, iştirak firmaları ile HES ve RES sektöründe yatırımları bulunuyor.