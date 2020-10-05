Gökçek'e Nokta yatırım: Şirketin yüzde 70'ini alıyor

05 Ekim 2020

Kerim ÜLKER

Türkiye'nin önemli iş makinaları ekipmanı ve yedek parça üreticilerinden Gökçek Makine'nin çoğunluk hissesi satılıyor. Gökçek Makine'nin yüzde 70'lik hissesini Nokta Yatırım Holding alıyor.

1968 yılında Ankara'da faaliyete başlayan Gökçek, Ankara'daki 10 bin metrekarelik alana kurulmuş tesiste üretim yapıyor.

Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Volvo gibi markalara yedek parça ve sızdırmazlık elemanları, vibrasyon takozları, savunma sanayii ekipmanları, tıbbi cihaz yedek parçaları, otomotiv yedek parça ürünleri üreten şirket, MAG adlı markasıyla da 5 kıtada 46 ülkeye ihracat yapıyor.

Romanya'da gübre ve kimya tesisi aldı

Gökçek Makine'yi almaya hazırlanan Nokta Yatırım Holding 1988'de İstanbul’da kuruldu.

1991-1994 yılları arasında narenciye ihracatı yapan şirket, 1994-2001 yılları arası kimyevi madde ticareti gerçekleştirdi. 1997 yılında Avrupa'nın en büyükleri arasında sayılan Azomureş S.A gübre fabrikasını Romanya özelleştirme idaresinin açmış olduğu uluslararası ihale ile satın alan şirket, 2004 yılında Romanyanın Köstence şehrinde bulunan Chimpex S.A. şirketini satın almasıyla Romanya'da Limancılık sekterörüne giriş yaptı.

2007 senesinden itibaren enerji sektörüne yatırımlar başlayan Nokta Yatırım, iştirak firmaları ile HES ve RES sektöründe yatırımları bulunuyor.