Gökçelik, enerjisini güneşten sağlayacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamsında çalışmalara başlayan Gökçelik, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet göstermekte olan 4. fabrikası Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) çatısındaki 3.500 metrekarelik alana GES yatırımı yaptı. Güneş enerjisinden üretimde faydalanmak ve fosil yakıt kullanımını minimize etmek için yatırım yapan Gökçelik, sürdürülebilir bir ekonomi için hayata geçirdiği tesisin açılışını da düzenlenen törenle yaptı. Gökçelik, GES ile 630 bin kWh/yıl elektrik üretecek ve tüketiminin yüzde 36’sını GES’ten sağlayacak. Ayrıca kurulan GES ile 278 ton/yıl karbon salınımının önüne geçerek, 54 TEP/yıl tasarruf edip işletme ömrü boyunca da 25.000 adet ağaç eşdeğeriyle karbon emisyonunu engellenmiş olacak.

‘Üzerimize düşeni yapacağız”

Tesisin açılışında konuşan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras Gökçelik’in her zaman çevre dostu bir işletme olduğunu hatırlatarak, artık çevre dostu olmanın yeterli olmadığını ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde çok daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Aras, Dünya kaynaklarını hızla tüketen insanlığın ivedilikle bu yoldan dönmesi ve karbon sıfır hedeflerini yakalamak için başta iş dünyası ve daha sonra da bireyler olarak üzerine düşen sorumlulukları ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini söyledi. GES yatırımının Gökçelik için bir adım olduğunu vurgulayan Aras sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.