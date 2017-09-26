Gökçelik, fabrika yatırımıyla Endüstri 4.0’a adım attı

26 Eylül 2017

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Dördüncü fabrikasını Endüstri 4.0’a göre kurgulayan Gökçelik, GDS markasıyla depo sistemleri üretimini seri hale getirirken kapasitesini de yüzde 30 artırdı. Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Toplam 50 milyon TL tutarındaki yatırımı kapsayan yeni fabrikamız ile depo sistemleri üretimini seri hale getirirken, pazar payı ve ihracatımızı da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Gökçelik AŞ, toplamda 30 bin metrekare kapalı alanda, 4 fabrikada “Rafın olduğu her yerde” sloganıyla raf sistemleri üretimi yapıyor. Gökçelik, 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni fabrikasında ise Endüstri 4.0 hedefiyle otomasyon ve bilgi teknolojileriyle depo sistemleri alanında çözüm üretmeye başladı. Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) markasıyla seri üretim yaptıklarını belirten Yalçın Aras, “50’den fazla ülkeye çözümler üretmeye devam ediyoruz. Dördüncü fabrikamızda ise yepyeni bir dönemin temellerini atıyoruz. 50 milyon TL’lik yeni yatırımımızla kapasitemizi en az yüzde 30 artırdık. Eskiden üç dakikada bir travers üretirken şimdi dakikada 7 travers üretir hale geldik. Dakikada dört metre ayak üretirken bunu 25 metreye çıkardık. Yılda 15- 20 bin ton olan sac işleme kapasitemizi 100 bin tona yükselttik. En az 5 saate boya rengi değiştirirken şimdi 10 dakikada boya değiştirebilen bir teknolojiye sahip olduk. Endüstri 4.0 kapsamında yeni yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

İnsansız sistemler üretiyor Ağır ve hafif yük depo sistemlerinde sahip oldukları ileri teknoloji ile ihtiyaca göre robotlu ve yine radyoaktif sistemleri ile hareket eden mekik sistemlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Aras, böylece insansız sistemleri sektörün kullanımına sunduklarını vurguladı. Depo ve raf sistemleri alanında pek çok sektörle işbirliği içinde çalıştıklarını dile getiren Aras, “Market ekipmanları ürettiğimiz fabrikamız ayrı, ahşap mağaza dekorasyonları ürettiğimiz fabrikamız ayrı, özel ve pratik ürünleri ürettiğimiz fabrikamızı ise ayrı ayrı makineleştirerek yeni teknolojiler kullandık” diye konuştu.

İhracatı hedefliyor

Aras, ilave yatırımlarla market ve mağazacılık sektörlerinin yanında depo raf sistemlerinde de iddialı hale geldiklerinin altını çizerek, “Üretim yapımızın yenilenmesi gerekiyordu. Tesis yatırımıyla bunu gerçekleştirmiş olduk. İç piyasaya ancak cevap verebildiğimiz için ihracat kısmını düşünemiyorduk. Yine de ağır yük raf ile ilgili ihracat yapıyorduk. Dış piyasayı hedef alarak bu yatırımı gerçekleştirdik” değerlendirmesini yaptı.

GDS çatısı altında hafif yük depo, mekik raf depo, dinamik servis raf sistemleri, soğuk hava deposu çözümleri, mezanin raf sistemleri gibi çok sayıda sektöre çözüm ortaklığı sağlayacak sistemler üretiliyor.