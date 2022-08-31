Gökçelik, GES ve insansız depo sistemlerini hedefine aldı

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

BURSA - Ar-Ge projeleri ve yeni teknolojileri kapsayan NOSAB ve TEKNOSAB’ta da iki yeni yatırım projesi hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras liderliğinde 2022 ilk yarı yılını yönetim kadrosuyla birlikte değerlendiren Gökçelik, yeni teknolojik yatırımlarına ve sürdürülebilirlik konusuna ağırlık verdi. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini masaya yatıran Gökçelik, akıllı depo ve raf sistemleri ile market ekipmanları konusundaki bilgi ve tecrübelerini geliştirerek, İnsansız depo sistemlerinde Endüstri 4.0 sistemini geliştirmek ve burada kullanılacak elektrik, elektronik ve ileri teknoloji ürünleri TEKNOSAB’ta hayata geçirmeyi hedefliyor. Gökçelik, Depo ve raf sistemlerinde 45 yılı aşkın tecrübesiyle, sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamak Endüstri 4.0, ERP Sistemi, SAP Cloud Analitik Raporlama, Üretim Yürütme Sistemi (MES), Mekik Sistemi, İnsan Kaynakları Akıllı HR Sistemi, Kurum İçi İletişim için Andon ekranlar gibi endüstri, yeni teknoloji ve dijital dönüşüm projelerini hayata geçirdi. Üretim ve iş süreçlerini gerçekleştirirken dijitalleşmeyi esas alan şirket, depo sistemlerinde sektöre öncülük ettiği Mekik Sistemi’yle verimliliği arttırarak yüzde 100 alan artışı kazandırdı. Depo sistemlerinde yatırımlarına devam eden Gökçelik, Mekik sitemi ile insansız ve akıllı depo sistemleri AS/RS sistemlerini yavaş yavaş hayata geçiriyor. Endüstri 4.0 içeriğinde yer alan Mekik, Mover, AS/RS, AGV gibi akıllı sistemlerin çoğu elektrikli ve PLC bazlı sistemler şimdiden soğuk hava depoları ve zor şartlarda müşterileri ile buluşmaya başladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım

Gökçelik, Bursa’nın lider markalarından biri olarak doğaya ve insana saygılı sürdürülebilir bir yaşam üzerine kurguladığı üretim çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden sağlıyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, I-REC Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına sahip Gökçelik, Depo Sistemleri GDS 4. Fabrikasında yaptığı yatırımı ile Güneş Enerji Sistemi (GES) çalışmalarını tamamladı. Güneş ışıklarından gelen enerji parçalarını elektrik enerjisine çeviren santralle elektrik enerjisi üretecek.

Sürdürülebilir ihracat

Depo ve perakende raf sistemleri, market teşhir ekipmanları, mağaza özel tasarımlar, depo ve raf sistemleri alanında 5 fabrikada üretim yapan Gökçelik, 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Süpermarket, hipermarket, grosmarket, teknoloji market, kozmetik, kırtasiye, zücaciye, oyuncak, kasa altlığı, meyve sebze üniteleri, market arabaları, içecek üniteleri, bankolar, giriş çıkış sistemleri, alışveriş arabaları, market aksesuarları, içecek üniteleri gibi perakende raf sistemlerinde ÜR-GE faaliyetlerine önem veriyor. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar geniş alanda ihracatı milli bir görev bilinciyle gerçekleştiren Gökçelik, toplam kalite yönetimi ve iş süreçlerinde verimliliği odağına alıyor.