Gökçelik inovatif çalışmaları ile sektöre değer katıyor

BURSA (DÜNYA) - Market teşhir ekipmanlarındaki inovatif ürünleriyle perakendeye öncülük eden şirket, yeni ürünü olan kasa altlığı Hassan ile son satın alma noktası (P.O.P.- Point of Purchase) satışlarını ön plana çıkarıyor. Paslanmaz çelik ve ahşabın buluşmasıyla modern çizgiler taşıyan kasa altlığı Hassan, tüketicinin son noktada ihtiyaç duyabileceği ürünlerin estetik biçimde sergilenmesini sağlıyor. Ergonomik yapısı, minimalist yaklaşımı, bant gücündeki yüksek performansı ve kolay kullanımı ile müşteri memnuniyetini arttırıyor. Yeni ürün ile ilgili bilgi veren Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, fikrin 2020 yılında gerçekleşen Euroshop fuarında doğduğunu söyledi. Yurtdışı müşterilerinden biri olan Hasan Hüseyin tarafından atılan ilk fikrin Gökçelik AR-GE ve Tasarım departmanları tarafından geliştirilerek bugünkü şeklini aldığını belirten Aras, “maalesef ürünün ilham kaynağı olan müşterimizi pandemi sebebiyle kaybettik. Biz de anısını yaşatmak için ürüne onun adını vererek HASSAN koymayı uygun gördük” dedi. Ürün ile ilgili tescil çalışmalarını da başlattıklarını belirten Aras perakende sektörüne ve Türkiye’ye katma değer katacak üretim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet gösteren ve depo ve raf sistemleri ile market teşhir ekipmanlarında 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökçelik, yurt içi ve yurt dışı piyasalarında satışa sunduğu kasa altlığı Hassan’ı, nihai tüketici ve müşteri beklentilerini karşılayacağı şekilde tasarladı. Hassan’ı diğer kasalardan ayıran en önemli özelliği, kasa altlığının daha verimli kullanılması için ön panelinde son satın alma noktasının kasa altlığı içinde titizlikle planlanması. Bu özelliğiyle son nokta satışlarını arttırırken, estetik görünümüyle tüketicilerin son satın alma noktasında ihtiyaç duyduğu ürün beklentilerine cevap veriyor. Kasa altlığının diğer bir önemli özelliği de ergonomik yapısıyla hem tüketicinin hem de kasiyerin kasada rahat etmesini sağlıyor. Bu kasa altlığını kullanan marketler, ürünlerini fazla yer kaplamadan rahatlıkla sergileyebiliyor. Marketlerin bir diğer avantajı ise esnek olan bu kasa altlığının 3 parçadan oluşarak, dikey modüler yapıya sahip olması. Bu modüler yapı ürünün yenileme, sevkiyat ve montaj maliyetini de azaltıyor.