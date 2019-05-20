Gökçelik'ten beş yılda 50 milyon TL yatırım hedefi

20 Mayıs 2019

Mağaza ve süpermarket ekipmanları sektörünün önde gelen şirketlerinden Gökçelik AŞ, sektörde 43 yılını tamamladı. Bugün dört lokasyonda 200 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Gökçelik, önümüzdeki beş yılda toplam 100 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Bu yatırımların ardından beş yıl sonra 500 milyon liralık ciro hedeflediklerini kaydeden Yalçın Aras, “Her beş yılda bir kalkınma planı hazırlıyoruz” dedi. Önümüzdeki beş yıl için ahşap ürünler, ağır yük, dijital dönüşüm, tasarım ve arazi yatırımlarını gündemlerine aldıklarını, bu yıl için teknolojik alt yapıyı güçlendirmeye odaklandıklarını belirten Aras, hem kapasiteyi hem de ihracatı artırmaya kanalize olduklarını, mağaza ve süpermarket ekipmanlarında lider firmalar arasındayken, devreye aldıkları tam otomasyonlu ağır yük depolama sistemiyle de Türkiye’de bir ilke imza attıklarını sözlerine ekledi.

Teknolojik alt yapılarını güçlendirirken, müşteri talepleri doğrultusunda Ar-Ge projelerinde yüzde 100 yerli ve katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini söyleyen Yalçın Aras, “Yıl sonunda ciroda yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Ağır yük depolama sistemleri üretiminde gerçekleştirdiğimiz son yatırımlarla teknolojiyi ön plana çıkardık. Söz konusu yatırımlar sonucunda konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra bunların üzerinde kullanılabilecek otomasyon sistemlerini de üretmeye başlayacağız” dedi. Öte yandan, perakende sektörüne yönelik marketler için yerli üretim insansız çalışan sistemler kurmayı planladıklarının bilgisini veren Aras, hedeflerinin bu alanda bir Türk markası yaratmak ve ithalatın önünü kesmek olduğunu vurguladı.

Otomasyonda son teknolojiyi yakalayacak

“Halen yüzde 100 yerli ve içinde ilkleri barındıran bir ürün üzerinde çalışıyoruz” diyen Yalçın Aras, bu ürünün mevcut mekik sistemlerinden farklı ve yeni özelliklere sahip olacağını belirtti. Aras, “Sonrasında perakende sektörüne yönelik marketlerin içinde ihtiyaç duyulan otomasyon sistemlerini geliştirmek istiyoruz. Bunlar, yerli üretim insansız çalışan sistemler olacak. Böylece hem bir Türk markası yaratmış olacağız hem de ithalatın önünü keseceğiz. Türkiye bu alanda dışarıya ciddi paralar veriyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ocak ayında 5 milyon liralık ERP yatırımıyla SAP yazılımına geçiş yaptıklarına da değinen Aras, bu sayede üretimde izlenebilirlik ve müşteri memnuniyetinde artış hedeflediklerini söyledi. Aras, Gökçelik’in beş yıllık hedefleri arasında, yapılacak ilave yazılım ve network yatırımıyla otomasyonda son teknolojiyi yakalamak olduğunu bildirdi.

Üretiminin yarısını ihraç ediyor

Yüzde 50 ihracata çalıştıklarının bilgisini veren Yalçın Aras, “Son teknoloji yatırımlarının ardından ağır yük depolama sistemi alanında da ihracata başladık. Potansiyel pazarlarımız Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri. Mevcut durumda mağaza ve süpermarket ekipmanları ürün gamlarından üçünü, bu yıl itibarıyla ağır yük depolama sistemlerinde de ortaya koyuyoruz. Avrupa ülkelerine ihracatımızı artırırken, ülke sayısını da en son ABD ile 64’e yükselttik. Lojistik ve depolama alanında da büyüme öngörüyoruz” diye konuştu.

Design Turkey’den Gökçelik’e ödül geldi

‘Rafın olduğu her yerde’ sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Gökçelik’in geçen yıl Design Turkey’den tasarım ödülü aldığını anımsatan Yalçın Aras, “Şirketimiz bünyesinde bulunan tasarım merkezi ekibinin tasarladığı modüler meyve sebze standı, yarışmanın İyi Tasarım Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Bu ürünümüz üç ayrı modülden oluşuyor. Modüler ve kişiselleştirilebilir özellikleri ile ön plana çıkan bir çalışma. Ayrıca ek sergi ve ek depo alanına sahip bu yenilikçi ürünümüzü Gökçelik Tasarım Merkezi bünyesinde hazırladık. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası yarışmalarda ödül almak olacaktır” dedi.

Gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Aras “Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz üretim teknolojileri yatırımlarımızı, Ar-Ge ve tasarım ile destekleyerek uluslararası rekabette öne çıkmak için çaba gösteriyoruz. Yatırımlarımızı sürdürürken yeni ürünlerle perakende sektörüne fayda üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rusya, dışarıya açılan ilk kapısı oldu

Kuruldukları 1976 yılından bu yana raf ve sergileme üniteleri ürettiklerini aktaran Yalçın Aras, 1982’de Devlet Malzeme Ofisi için masa, etajer ve çelik raf yapmaya başladıklarını anımsattı.

Aras, şirketin gelişim hikayesini şu sözlerle özetledi: “1985’te ilk modern raf üretimine geçtik. 1990’da ilk ihracatımızı Rusya pazarına gerçekleştirdik. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla Türkiye için yeni bir pazar, dünya için de yeni bir çağ başlamıştı. Gökçelik için de Rusya dışarıya açılan ilk kapı oldu. 1997’de Minareli Çavuş Köyü’ndeki fabrikamızda üretime, 2003’te Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ikinci fabrikamızda seri üretime başladık. Böylece Gökçelik ‘Türkiye’nin en hızlı raf üreten şirketi’ unvanına sahip oldu. 2007’de raf rollform yatırımıyla dakikada 10 raf üretim kapasitesine ulaştık. 2012’ye gelindiğinde rafstore com ile dijital pazarda yerimizi aldık. 2015’te dünyanın en ileri teknoloji metal bükme hattını kurduk. 2017’de de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tam otomasyonlu ağır yük depolama sistemi üretimini hayata geçirdik.”

Eskiden üç dakikada bir travers üretirken, şimdi dakikada yedi travers üretebilir hale geldiklerinin altını çizen Yalçın Aras, “Dakikada 4 metre profil üretirken, 25 metreye çıkardık. Yılda 15-20 bin ton olan saç işleme kapasitemiz, 100 bin tona ulaştı. En az 5 saatte boya rengi değiştirirken, şimdi 10 dakikada boya değiştirebilen bir teknolojiye sahip olduk” ifadesini kullandı.