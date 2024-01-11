Gökşenler Grup, Kanada’ya Limra taşı ihraç ediyor

Müjde DEMİR

Kanadalı proje firmalarının istediği; 9x29x60 cm 2x29x60 cm ölçülerde Limra taşını işleyerek 2 konteyner sevkiyatının gerçekleştirdiğini söyleyen Gökşenler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Gökşen, “Limra taşı, Kanada pazarına yeni giriyor ve bizler de ‘Ar-Ge çalışmaları yaparak, hangi ölçülerde nerelere nasıl satabiliriz?’ diye araştırmalarımızı gerçekleştirdik.

Kanada, Limra taşını daha önce Hindistan’dan ihraç ediyordu fakat bizim Antalya’dan çıkarttığımız taşlar gibi işlenmesi kolay olmadığından ve izolasyon seviyesinin düşük olmasından ötürü Türkiye’den bu taşı almaya karar verdiler.

Toplamda 40 ton Limra taşı göndermiş olduk. Bu ay içerisinde Kanada’daki iş partnerlerimiz Türkiye’ye gelecek ve yeni yatırımlar için sözleşme yapacağız. İhracatımızı ilk etapta, yıllık 500 konteyner sonrasında ise 1000 konteynere çıkarmayı hedefliyoruz. Kanada dışında Amerika da ihracat radarımızda. Önceliğimiz Kanada ile bağlantılarımızı güçlendirip sonrasında ihracat pazarımızı genişletmek olacak” dedi.

“Kırılganlığı az dış kaplama taşı”

Homojen ve hafif olması nedeniyle birçok projede tercih edilen Limra taşının %40 izolasyon tasarrufu sağladığını ve Kanada’daki müstakil evlerin dış kaplama ve bahçe duvarlarında kullanıldığına belirten Gökşen, “Kırılganlığı az olan Limra taşı uygulamada ve sonrasındaki hava şartlarına da kolaylıkla dayanıklıdır. Tek parça görünümü verilmek istenen alanlara uygun olması sebebiyle tercih edilir” diye konuştu.