Gökşenler Grup su tasarruflu peyzaj ürünleri üretiyor
Türkiye genelinde 12 farklı firmanın bir araya gelmesiyle kurulan, bünyesindeki firmaların üretimini gerçekleştiren Gökşenler Grup, proje ve uygulama firması olarak belediyelerin birçok birimine şehirler için farkındalık yaratan projeler geliştiriyor.
Müjde DEMİR
İstihdam sağladığı 250 kişilik ekibiyle, fıskiye sistemleri, ahşap ürünleri, bitki heykelleri, inoks ledli kent dubası, kent mobilyaları, ahşap mescidi ve ışık heykellerinin üretim ve kurulumunu sağlayan Gökşenler Grup, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları Su Sarfiyatını Bitiren Peyzaj Ürünleri Projesi’nin Ar-Ge’sini tamamlayarak üretime başladı.
5 yıl solmadan kalabiliyor
Gökşenler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Gökşen, suya ihtiyacı olmayan, dış mekâna dayanıklı, güneşin altında en az 5 yıl solmadan kalabilen UV katkılı yapay bitki ürettiklerini, başta belediyeler olmak üzere yurt içi ve yurt dışına gönderim sağladıklarını belirtti.
Su sarfiyatını önleyen peyzaj ürünleri kullanımının hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok fayda sağladığına dikkat çeken Gökşen, “Su tasarrufu sağlayan peyzaj ürünleri kullanarak, su faturalarınızda önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz. Su pompalama ve arıtma için kullanılan enerji miktarını azaltır. Sulak alanların korunmasına yardımcı olur ve biyolojik çeşitliliği destekler. Evinizin veya iş yerinizin emlak değerini arttırır. Daha sağlıklı çevre ve daha sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunur” dedi.