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Gökşenler Grup su tasarruflu peyzaj ürünleri üretiyor

Türkiye genelinde 12 farklı firmanın bir ara­ya gelmesiyle kurulan, bün­yesindeki firmaların üreti­mini gerçekleştiren Gökşen­ler Grup, proje ve uygulama firması olarak belediyelerin birçok birimine şehirler için farkındalık yaratan projeler geliştiriyor.

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Müjde DEMİR

İstihdam sağladığı 250 kişilik ekibiyle, fıskiye sis­temleri, ahşap ürünleri, bit­ki heykelleri, inoks ledli kent dubası, kent mobilyaları, ah­şap mescidi ve ışık heykel­lerinin üretim ve kurulumu­nu sağlayan Gökşenler Grup, yaklaşık 2 yıldır üzerinde ça­lıştıkları Su Sarfiyatını Biti­ren Peyzaj Ürünleri Proje­si’nin Ar-Ge’sini tamamla­yarak üretime başladı.

5 yıl solmadan kalabiliyor

Gökşenler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Gök­şen, suya ihtiyacı olmayan, dış mekâna dayanıklı, güne­şin altında en az 5 yıl solma­dan kalabilen UV katkılı ya­pay bitki ürettiklerini, baş­ta belediyeler olmak üzere yurt içi ve yurt dışına gönde­rim sağladıklarını belirtti.

Su sarfiyatını önleyen pey­zaj ürünleri kullanımının hem bireysel hem de top­lumsal açıdan birçok fay­da sağladığına dikkat çeken Gökşen, “Su tasarrufu sağ­layan peyzaj ürünleri kul­lanarak, su faturalarınızda önemli ölçüde tasarruf sağ­layabilirsiniz. Su pompala­ma ve arıtma için kullanılan enerji miktarını azaltır. Su­lak alanların korunmasına yardımcı olur ve biyolojik çeşitliliği destekler. Evini­zin veya iş yerinizin emlak değerini arttırır. Daha sağ­lıklı çevre ve daha sürdürü­lebilir geleceğe katkıda bu­lunur” dedi.