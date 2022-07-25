Göktekin Enerji, Fortune 500’e 444’üncü sıradan girdi

Eray ŞEN / ADANA

Türkiye’de bugüne kadar 250 MW GES kurulumu yapan Göktekin Enerji, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 listesine 444’üncü sıradan girdi.

Güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, tedarik ve projelendirme hizmetleri veren, RES ve biyokütle santrali alanında çalışmalar yapan şirket, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde de ilk 100’de yer alıyor. Göktekin Enerji’nin yurt dışı yatırımları da bulunuyor.

Şirketin kurulduğu günden bu yana geçen beş yılda attığı adımları değerlendiren Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, “Büyümenin temelinde doğru zamanda doğru sektörde başlamamızın etkisi çok büyük. Çalışmalarımız bütün dünyanın yenilenebilir enerjiye yöneldiği ve karbon ayak izini kontrol altına almaya çalıştığı bir döneme denk geldi. Ayrıca kuvvetli bir öz sermaye ile bu işe girmek de sağlıklı bir şekilde büyümemizin önünü açtı” dedi.

Yurtiçinde güneş enerjisi sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmelerinin ve sık değişen mevzuata uygun yapılanmalarının önemine dikkat çeken Göktekin, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yaptığı düzenlemelerle her seferinde farklı bir alanı teşvik ediyor ve bize fırsatlar sunuyor. Bu gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek esnek organizasyon yapımızı yeni durum ve fırsatlara göre düzenleyip bugünkü durumumuza geldik” diye konuştu.

“Dünya çapındaki markaların distribütörüyüz”

Güneş enerjisi santralleri (GES) ile başladıkları çalışmalarına 2020’de rüzgar enerjisi santrallerini (RES) eklediklerini aktaran Göktekin,“Güneş enerjisinin ana ekipmanı olan pv panel ve eviricilerde Türkiye distribütörlüklerimiz var. Panelde HT ve Hanwha, eviricilerde ise SolarEdge ve Huawei’nin distribütörüyüz. Dünyaca kabul görmüş kaliteli ve büyük ölçekli ürünlerin distribütörlüklerin de etkisiyle ticari satış ciromuzu geliştirdik” bilgisini verdi. Abdullah Göktekin, 2021’de rüzgar, güneş ve biokütle alanında yeni adımlar attıklarını, bunların sonuçlarının 2022 cirosuna yansıyacağını kaydetti.

650 kişiye istihdam sağlıyor

Göktekin Enerji, son yıllarda hız verdiği yurt dışı faaliyetlerinde İtalya, Yunanistan, Romanya ve Kanada’da GES projeleri için çalışma yürütüyor. Kadrosunda 100’e yakın mühendis çalışan Göktekin, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 650 kişiye istihdam sağlıyor.