Göktekin Enerji, İSKUR'u yeşil enerjiyle buluşturacak

Güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, tedarik ve projelendirme hizmetleri sunan Göktekin Enerji; sanayi, üretim, pazarlama, enerji ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, İSKUR Grup ile toplamda 15 bin 870 KW gücünde çatı tipi güneş enerji santrali (GES) yapımı için el sıkıştı.

Göktekin Enerji Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Satış Müdürü Hüseyin E. Erdoğdu ve İSKUR Grup Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul’un imzalarıyla resmi olarak başlatılan projeyle grubun dört tesisi yeşil enerjiyle üretim yapacak.

Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta yer alan İSKUR Tekstil için 9 bin 448 KW, İSKUR Denim için 2 bin 180 KW ve İSKUR Modena için 2 bin 528 KW gücünde santraller kurulacak. Diyarbakır’da yer alan İSKUR İplik tesisi için ise bin 714 KW gücünde bir santral inşa edilecek.

Projede Çin Devleti menşeli Hanwha markalı güneş panelleri tercih edilirken, invertör olarak da Huawei’nin ürünlerine yer verilecek. 37 binin üzerinde güneş panelinin kullanılacağı tesisler, kendi enerjilerini üretmenin yanı sıra çevre için de olumlu katkı sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre; tesislerin güneş enerjisi kullanarak yıllık yaklaşık 10 milyon 270 bin 699 kg sera gazı salınımını engellemesi öngörülüyor. Bu da yaklaşık 489 binden fazla ağacın engellediği yıllık karbondioksit miktarına denk geliyor.

RES projelerinde de iddialı

2020 yılını çatı GES uygulamalarında EPC (mühendislik, tedarik ve projelendirme) pazar lideri olarak kapattıklarını söyleyen Göktekin Enerji Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Satış Müdürü Hüseyin E. Erdoğdu, 2021 yılında da yaptıkları yeni anlaşmalarla çatı GES projelerine hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Güneşin yanında rüzgâr enerjisindeki EPC tecrübelerini de artırdıklarının altını çizen Erdoğdu, temmuz ayı itibari ile eş zamanlı olarak yürüttükleri 6 RES projesinde toplam 200 MW’lık kurulu güç hedeflediklerini açıkladı.