Göktekin, Oğuz Gıda’ya güneşten güç verecek

ADANA - Göktekin Enerji Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Satış Müdürü Hüseyin E. Erdoğdu ile Oğuz Gıda Genel Müdürü Osman Oğuz’un imza attığı proje tamamladığında 7 bin 802 kWp kurulu güce ulaşılacak. Oğuz Gıda’nın Adana tesisi için 4 bin 274 kWp, Ereğli tesisi için 1.944 kWp gücünde yapılacak olan iki santrale ek olarak grup bünyesinde yer alan Adana’daki Starkon Gıda için de 1.584 kWp gücünde bir santral kurulacak. Projede üretimi Türkiye’de yapılan Çin devleti menşeli HT-SAAE markalı güneş panelleri tercih edilirken, invertör olarak Huawei’nin ürünleri kullanılacak. Proje kapsamında 19 bin 500’ün üzerinde güneş panelinin kullanılacağı tesisler, kendi enerjilerini üretmenin yanı sıra doğaya da olumlu katkı sağlayacak. GES kurulumu tamamlanan Oğuz Gıda tesislerinin yıllık yaklaşık 4 milyon 893 bin 973 kg sera gazı salınımını engellemesi öngörülüyor. Bu da yaklaşık 233 bin ağacın engellediği karbondioksit miktarına denk geliyor. Göktekin Enerji, bu yıl yaptığı yeni anlaşmalar ile 2022 sonunda 8 ilde toplam 283 MW’ı bulan RES projelerini tamamlamayı planlıyor.