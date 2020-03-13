Göktekin Yapı, yeni 'marka konut' projelerine haziranda başlıyor

13 Mart 2020

Eray ŞEN

ADANA- Adana’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Göktekin Yapı, marka konut iddiasıyla yeni projeleri hayata geçiriyor. Şirket kentin gözde yaşam alanlarından Turgut Özal Bulvarı’nda bir iş merkezi projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaştı. Ayrıca hem yatırımcılar hem de yeni yaşam tarzı arayanlara yönelik bir konut projesine ise haziran ayında başlanacak.

Turgut Özal Bulvarı’nda oldukça prestijli bir noktada hayata geçirecekleri bir ofis projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaştıklarını açıklayan Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, bu projenin bölgede nadide bir proje olarak kalıcı izler bırakacağını düşündüğünü belirtti. Göktekin, “Ayrıca haziran ayında temelini atmayı planladığımız ve birçok açıdan Adana’da ilk olacak, hem yatırımcılar hem de yeni bir yaşam tarzı arayanları mutlu edecek bir konut projemiz var. Müşteri ve yatırımcı beklentilerine yönelik yapılan araştırmalar sonucu geliştirdiğimiz bu projenin Adanalılar için önemli ihtiyaçları karşılayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Yenilikçi projelere öncelik veriyoruz”

Bulunduğu bölgeye değer katacak, iz bırakacak, yenilikçi projelere öncelik verdiklerini ifade eden Serdar Göktekin, “Yatırımcıyı da yapılarımızda yaşayanları da mutlu edecek yeni projeler planlıyoruz. Her projemizde proje yönetimi, teknoloji yönetimi, bina yönetimi, müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk gibi alanların sadece birkaçında değil hepsinde Türkiye’nin en iyi yapı markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirketi Adana’da marka konut iddiası ve fark yaratma hedefiyle 2013 yılında kurduğunu belirten Göktekin, şunları söyledi: “Hayatım boyunca öğrenme arzum ve hep mükemmeli arayan yapım oldu. Bu vizyonum Göktekin Yapı’nın kuruluş sürecine de yansıdı. Şu anda Göktekin Yapı altında 49 kişiyiz. Gün geçtikte büyüyen ve her daim birbirine destek olan bir ekibimiz var. Başarının sırrı biraz da iyi bir ekip olabilmekten geçiyor. Göktekin Yapı olarak 2019 yılında çok güzel çalışmalara imza attık. 2020 yılı da çalışmalarımıza hız vereceğimiz ve yeni başarılara imza atacağımız bir yıl olacak.”

Yakın ve orta vadeli hedefleri konusunda da bilgi veren Serdar Göktekin, şunları kaydetti:

“Konut sektöründe Adana ile beraber bu coğrafyada birçok nitelikli projelerle insanların gönlünde yer bulmak istiyoruz. Yapılarımızda yaşayan sakinlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ekosistemler oluşturarak projelerimizde sürekli yenilikler planlıyoruz. Fiks aidatlar ve mali yükler yerine, abonelik sistemiyle kullanılan hizmet kadar ödeme yapacakları sistemler oluşturuyoruz. Ayrıca taahhüt ve proje işlerinde de tasarımdan üretime kadar tüm süreci daha nitelikli bir yönetim anlayışıyla müşterilerimize rasyonel faydalar sağlayacak şekilde büyütmek istiyoruz."

"Farklı projeleri hayata geçiriyoruz"



Bugüne kadar farklı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Serdar Göktekin, şu bilgileri verdi: “Toplam 16 daireden oluşan ve inşaat alanı 2 bin 635 metrekare olan G1 projesine 2013 yılı sonunda başlayıp 2015 yılı sonunda tamamladık. G2 projesine 2015 sonunda başladık. Bu proje, tek blokta 56 dairelik tek tip 3+1 daireler ve zemin asma kat işyerlerinden oluşuyordu. 2017 yılı sonunda projeyi tamamlayarak daireleri kat maliklerine teslim ettik, satışları ise 2019’da tamamladık. Aynı yıl nisan ayında ise G3 projesini hayata geçirdik. İki bloklu, farklı 73 daireden ve zemin asma kat işyerlerinden oluşan bir projeyi 2019 yılı Mart ayında tamamlayarak, daireleri kat maliklerine teslim ettik.