Göktekin, yatırım finansmanı desteği de veriyor

30 Mart 2019

Adana merkezli olarak, yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti veren, anahtar teslim güneş enerjisi santralleri kuran Göktekin Enerji, banka ve finans kurumlarıyla işbirliği yaparak, yatırım finansmanı konusunda da firmalara destek veriyor.

Finans kurumlarının başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji sektörüne her zaman sıcak baktıklarını belirten Göktekin Enerji Genel Müdürü Abdullah Göktekin, özellikle leasing sistemi kullanılarak yapılacak yatırımın yüzde 100’ünün finanse edilebildiğini söyledi.

Ömür boyu elektrik faturası ödemeyin

Son dönemde finans kuruluşlarının nispeten düşük riskli gördüğü alanlarda büyüme hedeflerinin olduğunu ve çatı GES’lerini de bu kapsamda gördüklerini vurgulayan Abdullah Göktekin, “Biz Göktekin Enerji firması olarak bazı banka ve finans kuruluşlarının White-List dediğimiz güvenilir çözüm ortağı listesine girmek suretiyle yatırım finansmanı konusunda firmalara farklı desteklerde bulunabiliyoruz. Bizim gibi EPC firmasının güvenilir olması kreditörler için de çok önemli bir unsur. Bu konudaki avantajımızı olduğu gibi yatırımcıya yansıtarak daha cazip şartlarla krediye ulaşmasına yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırımcıların genelde finans çözümü ile birlikte hizmet almak istediklerini aktaran Göktekin, “Biz de kendimizi ve yatırımı finans kurumlarına daha iyi anlatıp, artık müşterilerimize finansal danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Örneğin kendini dört yılda amorti eden bir çatı GES yatırımı için beş-altı yıllık bir finans kaynağı bulduğumuzda firmalar hem ömür boyu elektrik faturası ödemesinden kurtuluyor hem de eskiden ödedikleri elektrik faturasından yüzde 10-20 daha düşük kredi taksidi ödemek suretiyle nakit akışlarını rahatlatabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Çatılara yönelik GES’lere ciddi talep artışı var”

Elektrik fiyatlarının son bir yılda yüzde 70’e varan oranda artması ve GES kurulum maliyetlerinin yüzde 40 ucuzlaması nedeniyle, fabrika sahibi iş adamlarından, çatılara yönelik GES’lere yönelik ciddi talep artışı olduğuna dikkat çeken Abdullah Göktekin, “İş adamları, güneş enerjisine yatırım yapıp, sonsuz ve bedava enerji kaynağını, kendi işletmelerine entegre etmeleri dahilinde, 40 yıl elektrik faturasından muaf kalmayı hedefliyor” dedi.

İş adamı ve sanayicilerin, bundan beş yıl önce ‘çatılara yönelik güneş enerjisi sistemi maliyetinin çok yüksek ve geri ödeme sürelerinin çok uzun’ olduğu yönünde bir önyargıya sahip olduklarını, ancak bunun son yıllarda değişmeye başladığını dile getiren Göktekin, “Başta Adana olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde birçok fabrikanın çatısını güneş enerjisi panelleriyle kaplamak için planlamamızı yapıyoruz” bilgisini verdi.

‘Gelir Kaybı Sigortası’ ile yüzde 90 güvence sağlanıyor

Sigorta şirketlerinin, çatılara yönelik GES yatırımlarına yönelik ‘Gelir Kaybı Sigortası’nın, sektöre olan güvenilirliğin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Göktekin, şunları söyledi: “Güneş enerjisi yatırımı o kadar güvenilir bir yatırım türüdür ki; sigorta şirketleri sizin üretiminizi sigortalayabiliyor. Örnek veriyorum, kuracağımız sistemin bir yılda 200 bin kilovatsaat üretmesi öngörülüyorsa, sigorta şirketleri bunun yüzde 90’ını yani 180 bin kilovatsaatini sigortalıyor. Herhangi bir sebepten dolayı üretiminiz 200 bin yerine, 150 bin kilovatsaat olduysa, 180 bin kilovatsaatiniz sigortalandığı için aradaki 30 bin kilovatsaatlik farkı sigorta şirketi size ödeyebiliyor.”

GES yatırımını ‘içinde fazla sürpriz bulundurmayan bir yatırım’ olarak tanımlayan Göktekin, “Zaten çok fazla sürpriz bulunduran bir yatırım olsaydı, sigorta şirketleri bunun yüzde 90’ını sigortalayamazdı” değerlendirmesinde bulundu.

“A’dan Z’ye süreç yönetimi hizmeti veriyoruz”

Göktekin Enerji olarak çatı projeleri için A’dan Z’ye süreç yönetimi hizmeti verdiklerinin altını çizen Abdullah Göktekin, “Danışmanlık, tüketim analizi, uygulama alanının keşfi, üretim simülasyonu, bütün izin ve bürokratik süreç yönetimleriyle ilgili destek verebiliyoruz. Yapılacak yatırımın bütün projelendirme hizmetleri, optimal ürün tedariği hizmeti veriyoruz. Uygulama ve montajı bizzat kendimiz yapıyoruz. Test, devreye alma, kabul, bakım işletme hizmetlerinin tamamını da şirketimiz veriyor. Ve son olarak monitoring yani uzaktan performans izleme ekibimiz var. Mühendis arkadaşlarımız sürekli, gün boyunca, üretimlerin performanslarını anlık canlı takip ediyor. Bununla ilgili TÜBİTAK ile beraber yaptığımız bir yazılım kullanıyoruz. Bu sayede olası bir arıza olduğu zaman, anında tespit edip, en hızlı şekilde müdehale etme şansımız oluyor” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ergani Projesi bitiriliyor

Göktekin, yeni yatırımlar kapsamında Diyarbakır Ergani bölgesinde başlattıkları 11 MW’lik GES projesinin 6 MW’lik bölümünün tamamlandığını, 5 MW’lik kısmın da kısa sürede bitirileceğini sözlerine ekledi.