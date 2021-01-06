Gölcük’e H&M piyangosu

Ford Otosan’ın elektrikli araç bataryası montaj fabrikası kuracağını açıkladığı Kocaeli Gölcük’e bir yatırım daha geliyor. Dünya moda devi H&M’e üretim yapan Türkiye’nin önemli tekstil üreticilerinden Sumoteks de yeni fabrikası için Gölcük’ü seçti.

Ünlü moda markasının çocuk giyimini üreten şirket, tekstil üssü için gün sayıyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre 700 kişinin çalışacağı fabrika, şubat sonunda faaliyete geçecek.

2 bin 500 başvuru

Ford Otosan’ın devasa yatırımının olduğu Gölcük’te inşa edilen tekstil üssü, Örcün köyünde yer alıyor. Kocaeli merkeze 20 kilometre, Gölcük merkeze ise 3 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. At çiftliğinin yakınında bulunan bir arazide yapılan inşaat, tamamlanıp hizmete girdiğinde tekstilde önemli bir merkez haline gelecek.

Fabrika için ihtiyaç duyulan alanlar için verilen iş ilanlarına karşılık beklentinin çok üstünde bir sayıda başvuru geldi. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik başvuru alan şirkette işe alımlara başlandı.

Bölgeye önemli bir istihdam sağlayacak olan fabrika ilçede heyecan yaratmış durumda. Sumoteks’in 200 kişilik bir atölyesinin daha bulunduğu Gölcük’te yatırım giderek büyüyecek. İstanbul Güngören’de bulunan Sumoteks’in merkez fabrikasının zamanla Gölcük’e taşınması planlanıyor.

Avrupa’ya ihracat yapılacak

1988 yılında İstanbul'da tekstil sektörüne konfeksiyon atölyesi olarak adım atan Sumoteks, ağırlıklı olarak bebek ve çocuklara yönelik triko giysi üretiyor. Bu alanda sektörün lideri konumunda bulunuyor. Tedarikçisi olduğu markalara üretim yaparken, iplik tedarikinden başlayıp ürün bitene kadar olan tüm süreçleri yürütüyor.

Şirket sadece H&M’in Türkiye pazarına üretim yapmıyor. Avrupa ülkelerinin ihtiyacını da karşılıyor. Yeni tesisten 42 ülkeye ihracat yapacak olan şirket, global rekabet şartlarını en son teknolojiyi kullanarak hızlı bir servisle hizmet veriyor.