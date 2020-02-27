Golda Gıda, Dubai Gulfood Fuarı’nda hedef büyüttü

27 Şubat 2020

Bera Holding Bünyesinde 1997 yılında kurulan GIDA ŞEHRİ, Makarna, Un, İrmik, Bisküvi ve Bakliyat fabrikaları ile faaliyetlerini sürdüren GOLDA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 2019 yılında 65 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



2020 yılında hedefini 100 ülke ve 20 milyon dolar ihracat olarak belirleyen Golda, Bu hedefler doğrultusunda 2020 yılının ilk döneminde gerçekleşen sektörün en büyük fuarı olan Dubai Gulfood 2020 fuarına katılım sağlayarak Fuar kapsamında 100 farklı ülkeden 225 görüşme gerçekleştirmiştir. Hem makarna hem bisküvi/gofret sektöründen birçok ciddi alıcı ile ön anlaşmalar sağlayıp bağlantılar kurularak siparişlerin alındığı ifade edildi.



Fuara dair açıklama yapan Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü Fatih Doğan “Golda Gıda A.Ş. olarak 2020 hedefimizi 100 ülke ve 20 milyon dolar ihracat olarak güncelledik. Fuar süresince arkadaşlarımız ile birlikte ülkemizi ve makarna sektörünü en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduk. Hali hazırda Türk makarna sektörü ve Türk makarnalarına en büyük zarar yumuşak buğday kullanımı, kalite ve fiyat tutarsızlığından gelmektedir. Yerel ve global yüksek kalite standartlarını karşılayan Golda markasıyla bu olumsuz algıyı ortadan kaldırıyoruz. Sadece kendi marka değerimizi değil, Türk makarna sektörünü de nitelikli üretim kalitesiyle temsil ettiğimizi düşünüyoruz. İtalya’dan sonra ikinci büyük makarna ihracatçısı olan ülkemizin, ihracat vizyonuna uygun, nitelikli ve müşteri odaklı üretim politikası ile Türkiye’mizi gururla temsil etmenin gayreti içerisindeyiz. Oldukça verimli geçen Gulfood Fuarının firmamız ve ülkemiz adına iyi sonuçlar getirmesini, ülke ekonomimize beklenen katkıyı yapmasını temenni ediyor, tüm katılımcı firmalara emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında büyüklük açısından; 1.078.000 milyon m² açık alan ve 76.082 m² kapalı alana kurulu, kojenerasyon sistemi ile kendi enerjisini üreten Bera Holding’e ait Golda Gıda Şehri, ülkemizin tahıl ambarı Konya ovasının bağrında, Anadolu insanının alın teri ve göz nuruyla yükselen haklı bir gurur abidesidir."