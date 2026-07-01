Golda Gıda halka açılıyor
Golda Gıda paylarının yüzde 35’lik kısmı, Bera Holding AŞ tarafından halka arz ediliyor. Borsa satış tarihleri 1-2 Temmuz olarak belirlenen halka arzdan elde edilecek kaynak kapasite artışı, modernizasyon yatırımları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Golda Gıda, yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. “Golda Gıda ile sermaye piyasalarındaki büyüme yolculuğumuza yeni bir halka ekliyoruz” diye konuşan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, “Anadolu’nun üreten gücü Golda Gıda, 1-2 Temmuz tarihlerinde talep toplamaya hazırlanıyor. Golda Gıda’nın halka arzını yalnızca şirketimiz için değil, bölgemiz için de önemli bir gelişme olarak görüyoruz.
Üretim kültürüyle öne çıkan bölgemizden sermaye piyasalarına katılan şirket sayısının artmasını son derece değerli buluyoruz” dedi. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin ve Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre halka arz kapsamında talep toplama, 1-2 Temmuz tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle yapılacak.
Golda Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 50 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak üzere toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Pay başına 9,20 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 35 olması bekleniyor. Katılım endeksine uygun olan Golda Gıda payları, Borsa İstanbul Ana Pazar’da GOLDA koduyla işlem görecek.
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Bera Holding’in uzun yıllardır sermaye piyasalarına inanan bir grup olduğunu belirterek şunları söyledi: “2012 yılında holdingimizin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla sermaye piyasalarındaki yolculuğumuzun ilk önemli adımını attık. Ardından 2021 yılında Konya Kağıt’ın halka arzını başarıyla gerçekleştirdik.
Bugün ise Golda Gıda ile bu yolculuğumuza yeni bir halka ekliyoruz. Golda Gıda’nın halka arzını yalnızca şirketimiz açısından değil, bölgemiz açısından da önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu halka arzla birlikte Golda Gıda, Karaman’ın ilk, Konya’nın ise dokuzuncu halka açık şirketi olacak. Üretim kültürüyle öne çıkan bölgemizden sermaye piyasalarına katılan şirket sayısının artmasını son derece değerli buluyoruz.”
“Halka arz büyüme ivmemizi hızlandıracak”
Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan ise makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştirdiklerini ve ürünlerini bugün 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirtti. Doğan, halka arzın şirket açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek “Halka arzı şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek stratejik bir adım olarak görüyoruz” dedi.
Fatih Doğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’lık bölümünü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarına yönelik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, kalan yüzde 40-50’lik bölümünü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirmeyi planladıklarını da anlattı. Doğan, “2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatımız 685 milyon TL’yi aşarken, özkaynaklarımız 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde brüt kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 91 milyon TL olarak gerçekleşti.