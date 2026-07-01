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Golda Gıda halka açılıyor

Golda Gıda paylarının yüzde 35’lik kısmı, Bera Holding AŞ tarafından halka arz ediliyor. Borsa satış tarihleri 1-2 Temmuz olarak belirlenen halka arzdan elde edilecek kaynak kapasite artışı, modernizasyon yatırımları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak.

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Golda Gıda halka açılıyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Golda Gıda, yatırımcı­larla buluşmaya hazır­lanıyor. “Golda Gıda ile sermaye piyasalarındaki büyü­me yolculuğumuza yeni bir hal­ka ekliyoruz” diye konuşan Bera Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Haşim Şahin, “Anadolu’nun üreten gücü Golda Gıda, 1-2 Temmuz tarihlerinde talep top­lamaya hazırlanıyor. Golda Gı­da’nın halka arzını yalnızca şir­ketimiz için değil, bölgemiz için de önemli bir gelişme olarak gö­rüyoruz.

Üretim kültürüyle öne çıkan bölgemizden sermaye pi­yasalarına katılan şirket sayısı­nın artmasını son derece değerli buluyoruz” dedi. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin ve Golda Gıda Genel Mü­dürü Fatih Doğan’ın katılımıy­la düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre halka arz kapsamın­da talep toplama, 1-2 Temmuz tarihlerinde Borsa İstanbul Bi­rincil Piyasa’da “Borsada Sa­tış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle yapılacak.

Golda Gıda’nın çıkarılmış ser­mayesinin 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi nede­niyle 50 milyon TL nominal de­ğerli paylar sermaye artırımı, 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı ol­mak üzere toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Pay ba­şına 9,20 TL sabit fiyatla gerçek­leşecek halka arzın büyüklüğü­nün yaklaşık 805 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 35 ol­ması bekleniyor. Katılım endeksi­ne uygun olan Golda Gıda payları, Borsa İstanbul Ana Pazar’da GOL­DA koduyla işlem görecek.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Bera Hol­ding’in uzun yıllardır sermaye pi­yasalarına inanan bir grup oldu­ğunu belirterek şunları söyledi: “2012 yılında holdingimizin Bor­sa İstanbul’da işlem görmeye baş­lamasıyla sermaye piyasalarında­ki yolculuğumuzun ilk önemli adı­mını attık. Ardından 2021 yılında Konya Kağıt’ın halka arzını başa­rıyla gerçekleştirdik.

Bugün ise Golda Gıda ile bu yolculuğumu­za yeni bir halka ekliyoruz. Golda Gıda’nın halka arzını yalnızca şir­ketimiz açısından değil, bölgemiz açısından da önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu halka arzla birlikte Golda Gıda, Karaman’ın ilk, Konya’nın ise dokuzuncu hal­ka açık şirketi olacak. Üretim kül­türüyle öne çıkan bölgemizden sermaye piyasalarına katılan şir­ket sayısının artmasını son derece değerli buluyoruz.”

“Halka arz büyüme ivmemizi hızlandıracak”

Golda Gıda Genel Müdürü Fa­tih Doğan ise makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştirdiklerini ve ürünleri­ni bugün 6 kıtada 60’tan fazla ül­keye ulaştırdıklarını belirtti. Do­ğan, halka arzın şirket açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu­ğunu belirterek “Halka arzı şirke­timizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleye­cek stratejik bir adım olarak gö­rüyoruz” dedi.

Fatih Doğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüz­de 50-60’lık bölümünü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarına yönelik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımların­da, kalan yüzde 40-50’lik bölümü­nü ise işletme sermayesinin güç­lendirilmesinde değerlendirmeyi planladıklarını da anlattı. Doğan, “2026 yılının ilk çeyreğinde hası­latımız 685 milyon TL’yi aşarken, özkaynaklarımız 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde brüt kârı­mız geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 10 artışla yaklaşık 91 mil­yon TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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