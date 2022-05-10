Golda Gıda, ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’ aldı

BERA Holding şirketlerinden Golda Gıda, uzun denetimler sonrasında ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YSS) almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Golda Gıda AŞ Genel Müdürü Fatih Doğan, YSS'yi almak için uzun bir hazırlık dönemi ve ciddi bir denetim süreci geçirdiklerini söyledi.

Doğan devamında şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimde, siparişten tedarike, bilgi güvenliğinden tesislerimizin fiziki güvenliğine, mali kayıtlarımızın tutulması ve saklanmasından insan kaynakları uygulamalarımıza, üretim sürecimizden iç denetim yöntemlerimize kadar yayılan detaylı bir denetimden geçtik. Tüm bunların sonucunda Ticaret Bakanlığından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını almaya hak kazandık. Bu önemli belgeyi almış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. YSS, ithalat ve ihracat işlemlerimizde bize hız kazandıracak. Golda Gıda olarak bu sayede ürettiğimiz markalı ürünlerimiz uluslararası rekabette ciddi bir avantaja sahip olacaktır. Gümrük masraflarında yüzde 25'lik bir tasarruf sağlanması beklenirken, gümrük teminatlarında da yüzde 1, bazen de tam muafiyetler gerçekleşecektir. Sertifika ilaveten şirketimize prestij, saygınlık, itibar ve güven algısı da sağlamış olacaktır."