Golda, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir büyüme stratejisi izliyor
Yeni ürün Ar-Ge çalışmaları ve Z kuşağına hitap eden inovatif ürünler ile yeni bir pazar geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir büyüme stratejisi izlediklerini belirtti.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Çevreselve sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayarak bu hedefler doğrultusunda tüm paydaşlarıyla iş birliği yaptıklarını söyleyen Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Golda Gıda’yı geleceğe taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.
Golda Gıda’nın Bera Holding iştiraki olarak 1996 tarihinde kurulduğunu ve Karaman’da Kazımkarabekir ilçesinde 1997 yılında gıda şehri projesi kapsamında faaliyetlerine başladığını anlatan Doğan, 27 yıllık süre içinde irmik, makarna, un, bisküvi-gofret ve bakliyat tesisleri ile üretim, satış, dağıtım ve ihracat faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti. Yaklaşık 76 bin 82 metrekare kapalı alana kurulmuş fabrikasıyla üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Doğan, tarım ve hububat sektöründe yıllık 120 bin ton buğday ve bakliyat işlendiği bilgisini verdi.
“Sürdürülebilir büyümeye ve yenilikçi projelere odaklandık”
Sürdürülebilir büyümeye ve yenilikçi projeleri hayata geçirmeye odaklandıklarına dikkat çeken Fatih Doğan, ekipleriyle birlikte birçok yeniliğe imza attıklarından söz etti. Golda Gıda’nın pazar payını artırmayı başardıklarını belirten Doğan, irmik üretimi için buğday kırım kapasitesi bakımından yıllık 78 bin tonluk kapasiteyi 156 bin tona; makarna üretim kapasitesi bakımından yıllık 70 bin tonluk kapasiteyi 112 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Doğan, “Bunlara ilave olarak un üretimi için yıllık 90 bin ton buğday kırım kapasitesine, bakliyat için yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine ve bisküvi-gofret-marshmallow için yıllık 12 bin ton üretim kapasitesine sahibiz” diye konuştu.
Kuruluşlarından bugüne kadar her yıl düzenli olarak yapmış oldukları yatırımlarla üretim kapasitelerini ve ürün çeşitliliklerini devamlı olarak artırdıklarını belirten Fatih Doğan, 2023 yılının finansal hedeflerini gerçekleştirirken için piyasa dalgalanmaları ve regülasyonlar gibi zorluklarla karşılaştıklarından söz etti. Ancak deneyimli ve profesyonel ekipleriyle birlikte bu süreci başarıyla tamamladıklarını söyleyen Doğan, 2023 finansal yılına ilişkin hedeflerini başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.
“2024 yılı içerisinde halka arz için başvurularımızı yaptık”
Fatih Doğan, 2024 finansal yılı içerisinde halka arz olmak için gerekli çalışmaları ve adımları atarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki başvurularını yaptıklarına dikkat çekti. Devam eden halka arz sürecinde şeffaflık ve güvenilirlik ilkesine bağlı kalarak yatırımcılarla güçlü bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirten Doğan, Golda Gıda’nın halka arz sürecinde elde edeceği fonun bir kısmını yeni yatırım fırsatları ve Ar-Ge çalışmaları ile değerlendirmeyi planladıklarını aktardı. Bu çerçevede yeni yatırımlarıyla uluslararası pazardaki varlıklarını daha da arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, “Planlanan halka arzımızın tamamlanması sonrasında, paydaşlarımızla daha sıkı bir bağ kurarak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.