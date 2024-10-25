Golda, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir büyüme stratejisi izliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Çevreselve sosyal sorumlu­luk projeleriyle topluma katkı sağlayarak bu hedef­ler doğrultusunda tüm paydaş­larıyla iş birliği yaptıklarını söy­leyen Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Golda Gıda’yı gele­ceğe taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

Golda Gıda’nın Be­ra Holding iştiraki olarak 1996 tarihinde kurulduğunu ve Kara­man’da Kazımkarabekir ilçesin­de 1997 yılında gıda şehri projesi kapsamında faaliyetlerine baş­ladığını anlatan Doğan, 27 yıllık süre içinde irmik, makarna, un, bisküvi-gofret ve bakliyat tesis­leri ile üretim, satış, dağıtım ve ihracat faaliyetlerini yürüttük­lerini belirtti. Yaklaşık 76 bin 82 metrekare kapalı alana kurulmuş fabrikasıyla üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Doğan, tarım ve hububat sektöründe yıl­lık 120 bin ton buğday ve bakliyat işlendiği bilgisini verdi.

“Sürdürülebilir büyümeye ve yenilikçi projelere odaklandık”

Sürdürülebilir büyümeye ve yenilikçi projeleri hayata geçir­meye odaklandıklarına dikkat çe­ken Fatih Doğan, ekipleriyle bir­likte birçok yeniliğe imza attık­larından söz etti. Golda Gıda’nın pazar payını artırmayı başardık­larını belirten Doğan, irmik üre­timi için buğday kırım kapasitesi bakımından yıllık 78 bin tonluk kapasiteyi 156 bin tona; makar­na üretim kapasitesi bakımından yıllık 70 bin tonluk kapasiteyi 112 bin tona çıkarmayı hedefledik­lerini kaydetti. Doğan, “Bunlara ilave olarak un üretimi için yıllık 90 bin ton buğday kırım kapasi­tesine, bakliyat için yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine ve biskü­vi-gofret-marshmallow için yıl­lık 12 bin ton üretim kapasitesine sahibiz” diye konuştu.

Kuruluşlarından bugüne ka­dar her yıl düzenli olarak yapmış oldukları yatırımlarla üretim kapasitelerini ve ürün çeşitlilik­lerini devamlı olarak artırdıkla­rını belirten Fatih Doğan, 2023 yılının finansal hedeflerini ger­çekleştirirken için piyasa dalga­lanmaları ve regülasyonlar gibi zorluklarla karşılaştıklarından söz etti. Ancak deneyimli ve pro­fesyonel ekipleriyle birlikte bu süreci başarıyla tamamladık­larını söyleyen Doğan, 2023 fi­nansal yılına ilişkin hedeflerini başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

“2024 yılı içerisinde halka arz için başvurularımızı yaptık”

Fatih Doğan, 2024 finansal yılı içerisinde halka arz olmak için gerekli çalışmaları ve adımları atarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki başvurularını yaptıklarına dikkat çekti. Devam eden halka arz sürecinde şeffaflık ve güvenilirlik ilkesine bağlı kalarak yatırımcılarla güçlü bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirten Doğan, Golda Gıda’nın halka arz sürecinde elde edeceği fonun bir kısmını yeni yatırım fırsatları ve Ar-Ge çalışmaları ile değerlendirmeyi planladıklarını aktardı. Bu çerçevede yeni yatırımlarıyla uluslararası pazardaki varlıklarını daha da arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, “Planlanan halka arzımızın tamamlanması sonrasında, paydaşlarımızla daha sıkı bir bağ kurarak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.