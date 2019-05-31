Göldağı Kablo'dan iki yeni makine yatırımı

31 Mayıs 2019

Kablo sektöründe 0.6/1 kv kablo gamında pvc,hffr, xlpe kabloların bütün türlerini üreten Göldağı Kablo, yeni yatırımlarla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl içinde planladıkları iki adet 120’lik çift kafa ekstrüder hattından birini devreye aldıklarını belirten Göldağı Kablo Genel Müdürü Alişan Çiçek, “Diğerini ise haziran ortasına kadar devreye almayı planlıyoruz. Rıgıt ve zırhlama hattımızın kapasitesini artırmak için iki yeni makine alacağız. Gerekli çalışmalara başladık ve yıl sonu itibarıyla alımlarını sonlandırmayı düşünüyoruz” dedi.

İhracat çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Alişan Çiçek, halihazırda yüzde 40 olan ihracat oranını yüzde 50’nin üstüne çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’ni ihracat yaptıklarını bildiren Çiçek, “Afrika’daki pazar payımız gittikçe artıyor. Bölgesel tüm fuarlara katılarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ürettikleri kabloları Göldağı markası altında piyasaya sunduklarını aktaran Alişan Çiçek, yıllık 16 bin ton bakır ve 24 bin ton kablo üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Daha çok siparişe dönük üretim yaptıkları için ürettikleri tüm kabloları sattıklarını söyleyen Çiçek, “2018 yılı ülke genelinde ekonomide sıkıntılı bir yıldı. Buna rağmen bir yıl önceki üretim ve satış miktarlarını aştık. Bu yıl için 10 bin ton bakır tüketimi hedefliyoruz. Yılın ilk dört ay verilerine göre de hedeflerimize ulaşacağımız görülüyor” ifadelerini kullandı.

Firmalarının Ar-Ge çalışmalarında mevcut sistem ve makineleri verimli hale getirmeye odaklandığının altını çizen Alişan Çiçek, yeni teknolojik makinelerle kapasite artırmaya gittiklerini söyledi.

Laboratuvar ve kalite kontrol ekipmanları ile ilgili yatırım çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Çiçek, “Og kablo üretimi ile ilgili çalışma ve arayışlarımız devam ediyor. 2018 yılı içinde Gebze’deki bakır tesisimizi Ergene/Tekirdağ’da yeni tesisimize taşıdık. 16 bin ton kapasiteli iki adet bakır ergitme fırınını devreye aldık. Hedeflediğimiz 24 telli ince tel makinesini de faaliyete aldık. Kablo bölümü içinde yer alan kaba tel çekme makinesini yeni tesisimize taşıdık” bilgisini verdi.

Şirketlerinin Cpr-yangına tepki performansıyla ilgili çalışmalarını tamamladığını ileten Alişan Çiçek, bunun bina ve alt yapı dahil olmak üzere, sabit tesisatlarda kullanılan kabloların yangına tepki ve yangına dayanım performansı gerekliliklerini içerdiğini kaydetti. İnşa edilen yapılarda, kablo seçiminin kritik ve önemli olduğuna dikkat çeken Çiçek, “Yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esaslar belirlenmeli. Bununla birlikte yapı malzemelerinin performansları ile ilgili güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturulması gerekir” görüşlerini aktardı.

“Kurlardaki değişim kârlılığı etkiliyor”

Öte yandan sektörün sorunlarına da değinen Alişan Çiçek, sektörde temel sorunların; yoğun rekabet, arzın talepten fazla olması olduğunu ifade etti. Ulusal ve uluslararası güçlü rakiplerle yarıştıklarını belirten Çiçek, piyasalardaki daralmanın sektörü etkilediğini söyledi.

Satıştan çok tahsilatın daha büyük önem taşıdığının altını çizen Çiçek, sektördeki riskten dolayı birçok talebe olumsuz yaklaştıklarını vurguladı. Yatırımların durması ve inşaat sektöründeki durağanlığın kablo piyasasını olumsuz etkilediğine değinen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kablo sektöründe kâr marjlarının rekabet nedeniyle düşük olduğundan, hammaddeler dolarla alınıyor ve üretilen ürün TL ile satılıyor. Bir siparişin teslim süresi ortalama 15-30 gün. Bu süreçte kurdaki yüzde 5’lik bir değişim bile kârlılığı etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen firma olarak hedeflerimize ulaşacağız.”