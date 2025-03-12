Golden Global Yatırım Bankası 2024 yılını 660 milyon lira net kârla kapattı

Golden Global Yatırım Bankası'nın 2024 yılı finansal sonuçları açıklandı. Ülke ekonomisine toplamda 14,1 milyar lira tutarında finansman desteği sağlayan Banka, aktif büyüklüğünü 15,9 milyar liraya yükseltip, yılı 659,4 milyon lira net kârla tamamladı.

Konuya yönelik değerlendirmesinde Banka'nın Genel Müdürü Yavuz Yeter, “Zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen etkin bilanço yönetimi ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde 2024 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapattık. Aktif büyüklüğümüzü 15,9 milyar TL’ye çıkarırken, toplam aktiflerimizi yüzde 29, özkaynaklarımızı ise yüzde 52 oranında artırarak yılı

659,4 milyon TL net kâr ile tamamladık. Bu başarı, sağlam finansal yapımız ve stratejik adımlarımızın bir sonucudur. 2024 yılı boyunca ülke ekonomisine toplamda 14,1 milyar TL tutarında finansman desteği sağladık. 2023 yıl sonunda yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesinde olan nakdi finansman

büyüklüğümüzü yüzde 130 artışla 8,6 milyar TL’ye, 3,1 milyar TL olan gayri nakdi kredi büyüklüğümüzü ise yüzde 76 artışla 5,5milyar TL’ye yükselttik. Bu finansal sonuçlar, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak geliştirdiğimiz finansal çözümlerin ve hizmet kalitemizin bir yansımasıdır. Sağlam finansal yapımızın bir diğer göstergesi olarak, sermaye yeterlilik oranımız 31 Aralık 2024 itibarıyla yüzde 15,59 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırdı

Yeter “Türk lirası, ABD doları ve Euro üzerinden gerçekleştirdiğimiz sukuk ihraçları ile sermaye piyasalarında yatırımcı çeşitliliğini artırmayı ve fonlama vadelerini uzatmayı başardık. Sukuk ihraçlarımız ve TCMB’nin de kurucuları arasında yer aldığı The International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) Kısa Vadeli Sukuk Programı’nda "Piyasa Yapıcı" olmamız, uluslararası sermaye piyasalarındaki rolümüzü güçlendirdi. Ayrıca, JCR Eurasia Rating’in kredi notumuzu A-’ye yükseltmesi ve Fitch Ratings’ten aldığımız ilk kredi notu, uluslararası piyasalardaki itibarımızı pekiştirdi” dedi.